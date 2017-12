I 12 år har det vært Trump Place. Nå vil beboere ha presidentens navn fjernet for alltid

NEW YORK (VG) Den omstridte presidenten Donald Trump har ført til konsekvenser for eiendomsmarkedet i New York - spesielt i bygningene som bærer eiendomsmogulens en gang prestisjetunge navn.

120 Trump Place ligger langs Riverside Boulevard på Upper West Side, et steinkast fra Hudson River. Riverside Boulevard er en ettertraktet adresse, selv om den travle motorveien West Side Highway like ved siden av forringer noe av idyllen.

Det er kostbart å bo i luksusbygget som har totalt 276 leiligheter: En leilighet med tre soverom, men uten utsikt over Hudson River, er nå til salgs for 36 millioner. Da må du også bla opp rundt 36.000 kroner i totale fellesutgifter hver måned, ikke uvanlig i verdensmetropolens heftige eiendomsmarked.

Trump Place har det meste du kan ønske deg, med egen mann som åpner døren, bemannet resepsjon, spektakulær helseklubb med gym, innendørsbasseng og sauna, lekerom for barn, flott takterrasse, og et sjeldent og nyoppusset fellesrom med utsikt hvor man kan arrangere fester.

Nå kan VG fortelle at det helt siden valgkampen har vært et internt, bittert opprør i 120 Trump Place, fordi mange i bygget er ikke vil bo et sted som har Trumps navn i seg.

Ropte

Tre ganger det siste året har det vært møter om saken - det siste i forrige uke. Da var navnebyttet ett av temaene.

– Da dette ble diskutert, ble det enda mer høylytt enn tidligere. Det var flere som ropte til hverandre, sier en beboer til VG. Personen ønsker ikke å stå frem med navn og er redd for at negativ publisitet skal gjøre at verdien på leilighetene synker.

De frykter også eventuelle søksmål fra naboene, dersom denne artikkelen plukkes opp i USA.

For et halvt år siden ble det gjennomført en spørreundersøkelse i bygget om ønsket om å bytte navn. Rundt 50 prosent av eierne responderte, svarte ja. Det var ikke nok for styret til å gjennomføre endringen.

EIENDOMSGIGANT: USAs president Donald Trump har navnet sitt på mange bygninger i New York. Han har overlatt driften av imperiet til sine sønner mens han er president. Foto: Evan Vucci, AP

I disse dager gjennomføres enda en spørreundersøkelse, men en beboer forteller VG at styret ikke vil svare på hvor mange stemmer som trengs for at de går med på å endre navn.

Styrepresident i 120 Trump Place, Michael Ritchken, sier følgende til VG:

– Ja, jeg er president i styret i 120 Trump Place, men jeg har ingen kommentar til denne saken.

35-40 prosent av de 276 leilighetene eies av asiatiske investorer som ikke bor her selv.

120 Trump Place * Ligger mellom 66 og 65. gate på Upper West Side på Manhattan i New York. * Ble utviklet av The Trump Organization sammen med asiatiske investorer på 90-tallet. Ble fullført av utbyggeren Hudson Waterfront i 2005. * Det er nå 15 leiligheter til salgs og 10 til leie i 120 Trump Place. Nylig ble en leilighet på under 100 kvadratmeter, med to soverom, leid ut for 55 000 kroner i måneden, viser oversikten på nettstedet Streeteasy. * Trumps navn pryder mange bygg i New York. Han eier ikke alle selv. Før han ble president, bodde han i et penthouse i Trump Tower på Fifth Avenue.

– På dette tidspunktet er jeg ikke villig til å kommentere til pressen, sier Michael Berenson, president i Akam Associates, som administrerer driften av 120 Trump Place, til VG.

– Jeg er blitt instruert til ikke å si noe, sier en som jobber i bygget til VG.

Politiske årsaker

En beboer forteller at de elsker fasilitetene og beliggenheten til 120 Trump Place, men at de misliker president Donald Trump sterkt. Trump er blitt rangert som tidenes mest upopulære amerikanske president på det nåværende tidspunktet, og under valget fikk han dessuten bare 18,4 prosent av stemmene her i hjembyen New York.

– Jeg kunne aldri tenke meg å flytte, akkurat nå driver vi og pusser opp også. Men likevel vil vi endre navn. Årsaken til det er politisk. Vi liker ikke hva denne presidenten står for, hva han sier eller hva han gjør, forklarer beboeren til VG.

En annen kilde i bygget til VG forteller at dette dreier seg om «en løpende evaluering og diskusjon av hvordan Trump-navnet påvirker eiendommens verdi».

– Dersom det viser seg at merkevaren slår negativt ut for boligprisene, vil det bli tatt nødvendige skritt for å vurdere et navnbytte. Men ingen avgjørelse er tatt. Denne saken har to sider, sier kilden.

Har byttet navn

De tre nabobyggene, nummer 140, 160 og 180, har alle fjernet Trump Place i navnet, og erstattet det med gateadressen, slik at det nå heter 140,160 og 180 Riverside Boulevard. Disse tre adressene er derimot såkalte leiebygninger; det er ingen av beboerne her som selv eier de totalt 1325 leilighetene, i motsetning til 120 Trump Place.

FJERNET TRUMP-NAVNET: På dette inngangspartiet i 140 Riverside Boulevard lyste det tidligere TRUMP PLACE mot alle, med gullskrift. Dette ble fjernet etter heftige diskusjoner blant beboerne. Det samme skjedde med 160 og 180 Riverside Boulevard. Foto: Thomas Nilsson, VG

Derfor var prosessen langt enklere med å fjerne navnet, siden eierne risikerte at leietagerne fant seg andre steder å bo.

Flere hundre beboerne signerte underskriftskampanjen i gatenumrene 140, 160 og 180 kort tid etter at Trump vant presidentvalget.

I kampanjen som bare het «Dump Trump-navnet», og som ble lansert i oktober 2016, ble det blant annet referert til presidentens grusomme behandling av kvinner, at han er en rasist, angriper innvandrere, mobber fysisk utviklingshemmede, nekter å legge frem selvangivelsene sine - og at han lyver hele tiden.

Donald Trump utviklet disse bygningene sammen med investorer fra Hong Kong gjennom 90-tallet. 120 Trump Place sto ferdig i 2005.

Linda Gottlieb, som betaler 9700 dollar i måneden for sin leilighet i det samme bygget og som var en initiativtakerne bak underskriftskampanjen, har sagt til New York Times at hun simpelthen ikke kunne bo i et bygg med Trumps navn.

– For meg ble det nok da jeg hørte ham si at han griper kvinner i skrittet, samtidig som jeg så hans navn på hjemmet mitt, sa Gottlieb til New York Times.