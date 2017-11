Her skriker de mot Trump

PHILADELPHIA (VG) I flere byer i USA var det på årsdagen for Donald Trumps valgseier varslet demonstrasjoner der folk skulle skrike lungene tomme for å vise sin frustrasjon over presidenten. I Philadelphia møtte rundt ti personer opp.

– Vi vet ikke helt hvorfor det ikke er flere her, forteller Vashti Bandy til VG.

Hun var en av 750 som på Facebook hadde meldt seg på demonstrasjonen i Philadelphia. Rundt 3300 andre hadde varslet at de kanskje skulle stille opp. Politiet var der med 20-30 personer. Flere utstyrt med kamera for å filme dersom det skulle oppstå bråk.

– Vi vet heller ikke hva som er årsaken, sa en av dem da VG spurte.

For det var ikke flere demonstranter der enn at man kunne telle dem på to hender. Omtrent like mange journalister hadde møtte opp. Og ingen så ut til å forstå noe som helst av hvor de mange hundre man forventet skulle komme, var.

Men de få som var samlet foran foran rådhuset i Philadelphia, byen hvor både USAs uavhengighetserklæring ble signert i 1776 og grunnloven skrevet to år senere, skrek i alle fall.

Om ikke i en time som annonsert, så noen spredte primalhyl her og der. Og noen rop om at Trump bør stilles for riksrett. Og et og annet «Trump og Pence må gå». Alt mens de så litt flaue ut for at de ikke var flere som var samlet for å rope ut i høstluften.

Håper på fengsel

Men de fikk i det minste frem at de ikke liker deres egen president.

– Han gjør en forferdelig jobb. Han er rasist, og forsøker ikke en gang å skjule det. Han er splittende. Han jobber hardt for å ta alt vekk fra folk. Det er årsdagen for Trumps valg og jeg ville være her for å vise mine følelser rundt det. Jeg var fryktelig oppgitt da han vant, sier Bandy, som var iført en hatt med «Philly Up» på.

Det er organisasjonen Philadelphia United for Progress, som stod bak det ikke spesielt suksessfulle arrangementet. Selv om hun altså ikke kunne forklare hvorfor ikke flere var der og skrek sammen med henne, forklarte hun VG at for henne var valget av Trump en vekker, på samme måte som du kan våkne av et høyt skrik.

– Jeg er nå mye mer bevisst på mitt samfunnsansvar nå. Jeg er en bedre person.

Mike Hisey, som var utstyrt med en plakat det stod «Trump arrested 2018» på, er overbevist om at Trump-kampanjen samarbeidet med Russland, og sier presidenten dermed stjal valget

– Jeg håper og tror at han kommer i fengsel.

«MONSTER»: Noen av de oppmøtte hadde laget en dukke de kalte for «TrumpPence Monster» etter presidenten og visepresident Mike Pence. Foto: JOSTEIN MATRE/VG

Delt syn på Trump



I dag er det altså et år siden nordmenn (og alle andre) våknet opp til nyheten om at Donald Trump skulle bli USAs 45. president. VG har i den forbindelse møtt flere mennesker fra ulike deler av USA, for å få deres syn på hvordan det siste året har vært.

Vi møtte blant annet en Trump-velger i Vest-Virginia og en Clinton-velger i Maryland, som fikk svare på nøyaktig de ti samme spørsmålene. Trump-velgeren mener presidenten er en hederlig fyr, mens Clinton-velgeren vurderer seriøst å forlate landet.

I liberale Vermont snakket vi med folk som mener presidenten er i ferd med å ødelegge USA. I konservative Kentucky fortalte innbyggerne i en småby at de har tillit til at Trump vil deres beste.

En som mener det er for tidlig å dømme presidenten, er Bill Sisk i Michigan. Han har vært folkevalgt demokrat i 18 år, men stemte likevel på republikanske Trump. Til VG forteller han at han fremdeles tror presidenten kan komme til å gjøre en god jobb.

VG har også snakket med fire eksperter om Trumps beste og verste øyeblikk så langt, samt hans fightervilje.

