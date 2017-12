Her signerer Trump skatteloven: - Jeg måtte skynde meg og få det gjort i dag

WASHINGTON, D.C. (VG) Da Donald Trump fredag våknet opp til nyhetssendinger der man spurte om han kom til å holde løftet om en ny skattelov innen jul, fikk presidenten det travelt.

– Egentlig skulle vi ha en formell seremoni 7. januar, men jeg så på alle nyhetssendingene i dag tidlig at dere spurte om jeg kom til å klare å holde det jeg tidligere lovet om ny skattelov før jul, sa Donald Trump til pressen som var til stede i Det ovale kontor fredag formiddag, lokal tid.

Presidenten fortalte at han da fikk det travelt, og bestemte seg for å droppe seremonien. Selv om loven var vedtatt i Kongressen, er den ikke en gjeldende lov før presidenten har satt sin signatur på den. Derfor ringte han sine folk og ba dem skaffe ham dokumentet til signering allerede i dag.

– Jeg kunne ikke risikere at dere fikk sjansen til å hevde at jeg ikke holdt løftet mitt, lo Trump til mediefolkene.

Ga fyllepenner til pressen

Og mens presidenthelikopteret «Marine One» sirklet over hustakene i USAs hovedstad, i vente på at en forsinket Donald Trump skulle bli klar til å dra på juleferie, skrev han altså under på det som uten tvil er hans største seier så langt; en ny skattelov.

Mislikt av mange, fordi de mener det er de rike som vil tjene på den, men likevel et av hans viktigste valgløfter.

– Nå gjør vi signeringen under litt hastverk. Det er ikke så fancy som vi skulle hatt det i januar, men det er i alle fall i Det ovale kontor. Jeg er veldig stolt over denne loven, sa Trump like etter at han hadde satt signaturen på dokumentet.

FYLLEPENNER: Presidenten tilbudte fotografer og journalister i Det hvite hus penner fra skattelovsigneringen. Foto: Brendan Smialowski , AFP

Egentlig skulle republikanerne som har jobbet mest med den nye skatteloven delta på seremonien, for å få ta del i glansen. Nå måtte de i stedet nøye seg med at Trump takket dem med navn. Hvorvidt noen av dem kommer til å føle seg snytt for det gjenstår å se.

Normalt under slike lovsigneringer gir presidenten også bort fyllepenner til de som har gjort en ekstra innsats. Siden ingen av dem var til stede bestemte Trump seg for å heller tilby dem til pressefolkene som var der.

– Siden ikke de som har jobbet med loven er her tenker jeg at vi gir pennene til dere. Vil dere ha dem, smilte presidenten, før han ønsket reporterne og fotografene en god jul.

– Ha en strålende ferie alle sammen.

FLYING HOME FOR CHRISTMAS: Marine One med president Donald J. Trump om bord forlater Det hvite hus fredag. Foto: Brendan Smialowski , AFP

Angrer ingenting

Og med det kunne «Marine One» lande på plenen for Det hvite hus, og Donald Trump rusle ut til det ventende helikopteret. Fra der fløy han til Joint Base Andrews, hvor presidentflyet «Air Force One» vil ta ham med til Florida.

Donald Trump skal feire jul med familien på hans egen resort «Mar-a-Lago».

Det gjør han som en president som på flere meningsmålinger scorer dårligere enn noen andre presidenter har gjort etter ett år i Det hvite hus.

Trump var naturlig nok likevel i godt humør under signeringen og snakket både om det han har gjort så langt og planene for neste år, som for eksempel en ny, stor infrastrukturplan.

På spørsmål fra en av pressefolkene om han hadde noe anger fra året som har gått, var svaret klart:

– Nei.