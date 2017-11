Har samlet inn over 900.000 til kvinnen som viste fingeren til Donald Trump

Juli Briskmann fikk sparken etter at et bilde hvor hun viser fingeren til Trump-kortesje gikk viralt.

På ti dager har over 5.000 personer donert penger, og det har kommet inn over 114.000 dollar. Det tilsvarer over 940.000 norsk kroner med dagens valutakurser.

Det er en amerikaner ved navn Rob Mello som startet innsamlingskampanjen. Han skriver på siden for innsamlingsaksjonen at Briskmann er en «inspirasjon for oss alle». Videre skriver han at han har vært i kontakt med kvinnen, og at hun vil motta pengene.

Målet var å samle inn 100.000 dollar.

Bildet av Briskman som blir passert av president Donald Trumps kortesje i Sterling i Virginia mens hun gir dem fingeren, gikk viralt i slutten av oktober.

Briskman jobbet som sosiale medier-ansvarlig i holdingselskapet Akima LLC, som blant annet leverer tjenester til myndighetene, og gjorde dem etter hvert oppmerksom på at det var hun som figurerte på bildet som spredte seg overalt på internett.

Hun skal ha blitt ført inn på et rom og blitt fortalt at hun hadde fått sparken, før hun ble eskortert ut av bygningen.

– Jeg var ikke engang på jobb da jeg gjorde det, men de fortalte meg at jeg brøt de etiske retningslinjene, sier Briskman ifølge Washington Post.