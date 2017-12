Granskere: Paul Manafort planla debattartikkel i en annens navn

Ifølge rettsdokumenter jobbet Donald Trumps tidligere valgkampsjef med en debattartikkel sammen med en kollega som skal ha bånd til russisk etterretning.

Papirene er levert inn av staben til spesialetterforsker Robert Mueller. Der kommer det frem at Paul Manafort og kollegaen ønsket å publisere teksten under noen andres navn.

Intensjonen skal ha vært å påvirke den offentlige opinionen rundt Manaforts arbeid i Ukraina. Teksten ble utarbeidet så sent som i forrige uke, samtidig som Manafort sitter i husarrest. Kollegaen er ikke navngitt i rettsdokumentene, men det påpekes at han har base i Russland, og at han skal ha bånd til russisk etterretning.

Bakgrunn: Flere pass, falske navn og titalls bankkontoer – derfor ble Manafort og Gates satt i husarrest

Robert Mueller og hans team mener at debattinnlegget – dersom det ble publisert – ville ha vært et brudd på kausjonsbetingelsene som forbyr alle parter om å uttale seg offentlig.

I oktober ble Manafort og hans forretningspartner Rick Gates siktet for en rekke forhold, blant annet for å ha mottatt store beløp fra Ukrainas tidligere president Viktor Janukovitsj og for å ha skjult dette for myndighetene. Manafort har avvist anklagene.

Manafort var Trumps valgkampsjef frem til august i fjor, men trakk seg da han ble anklaget for å ha hjulpet ukrainske myndigheter med å overføre millionbeløp til to store lobbyfirmaer i Washington i 2012.

Fikk du med deg: Mener Trump kan indirekte ha implisert seg selv i Russland-sak

Få oversikt: Her er Trumps Russland-skandale