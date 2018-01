Til tross for massiv kritikk fra Det hvite hus holder forfatter Michael Wolff fast på at alt som står i boken «Fire and Fury: Inside the Trump White house», er korrekt.

Det har ikke manglet på kommentarer, omtale og kritikk av den nye kontroversielle boken ved navnet «Fire and Fury: Inside the Trump White House», som ble lansert fire dager før planen fredag.

Det hvite hus med presidenten i spissen har i forkant av publiseringen gått ut beskrevet boken som «tragisk, misvisende og full av faktafeil», og på bare litt over et døgn har boken fått utallige medieoppslag over hele verden.

Forfatteren setter pris på all gratis markedsføring av boken.

– Hvor sender jeg konfekten?, sier forfatter Michael Wolff spøkefullt i et intervju med NBC.

På bestselgerlisten

Fredag traff boken butikkhyllene, nesten en uke før opprinnelig lanseringsdato.

Utgiveren har fremskyndet boken fordi Trump har prøvd å få den umiddelbart stoppet. Allerede ligger boken på Amazons bestselgerliste.

Steve Bannon, Trumps tidligere spesialrådgiver, er blant de viktigste kildene i boken. Han deler mange intime detaljer om presidenten og hans familie i boken, noe som ikke har falt i god jord hos Trump.

Boken påstår blant annet at Trump ikke trodde han kom til å vinne valget, og at han kone begynte å gråte – ikke gledestårer – da hun fikk vite at hun var USAs nye førstedame.

Bannon beskriver også Trumps nærmeste medarbeidere sitt møte med en russisk advokat i 2016 som forrædersk.

– Da han ble sparket mistet han ikke bare jobben, men også forstanden, sa Trump i en pressemelding da ryktene om hva som sto i boken begynte å spre seg.

Det har ført til en het krangel mellom de to og mange allierte har vendt Bannon ryggen etter at Trump ba folk velge hvem de støttet.

Står for alt

Wollf forteller i intervjuet at måten Trump reagerer på er med på å bevise selve poenget med boken.

Forfatteren og presidenten er uenig om de faktisk har møttes.

Wollf mener han har tilbrakt en god del tid med Trump, mens presidenten nekter for forholdene.

– Om han innså at det var et intervju eller ikke, det vet jeg ikke. Men det var definitivt ikke «off record». Jeg tilbrakte omtrent tre timer med presidenten i løpet av valgkampanjen og i Det hvite hus. Så mitt vindu inn til Donald Trump sin verden er ganske stort, sier Wolff.

Boken har blitt kritisert for å inneholde mange faktafeil, og har ved flere anledninger blitt beskrevet som fiksjon. Trump mener det er falske nyheter.

– Jeg står for absolutt alt i boken, sier Wolff under intervjuet og utdyper:

– Jeg jobber som alle andre journalister. Jeg har lydopptak, jeg har notater. Jeg er helt sikker og på alle slags måter komfortabel med alt jeg har rapportert i denne boken.

Sarah Sanders, pressesekretær for Det hvite hus, sparte ikke på kruttet da hun omtalte «Fire and Fury».

– Gjorde det som var nødvendig

I en Twitter-melding på torsdag beskyldte han Wolff for å ha dårlige journalistiske metoder. Han referer ikke bare til den nylig utgitte boken, men viser også til tidligere utgivelser signert Wolff.

Forfatteren svarer på kritikken:

– Det blir satt spørsmålstegn rundt min troverdighet av en mann som har mindre troverdighet enn muligens noen andre som går på denne jorden.

Under selve valgkampen gikk forfatteren ut mot flere medier og kritiserte dem for å være for harde mot Trump. Under intervjuet kommer det fram at han gjorde det kun for å få et positivt forhold til presidenten slik at han kunne skaffe informasjon til boken.

– Jeg gjorde det som var nødvendig for å skaffe historien, sier Wolff.