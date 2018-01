Flere tar avstand fra Bannon etter den kontroversielle Trump-boken

Trumps tidligere sjefstrateg Steve Bannon mister flere viktige allierte etter han gikk hardt ut mot presidenten i en ny kontroversiell bok.

Bannons ønske om å gjøre et opprør i det Republikanske partiet er på vei til å glippe etter den offentlige krangelen med presidenten, melder The Washington Post.

Steve Bannon skal være en av de viktigste kildene i den kontroversielle boken «Fire and Fury: Inside the Trump White House» skrevet av Michael Wolff.

Bannon beskriver et svært ufordelaktig bilde av Det hvite hus i boken. Presidents tidligere høyre hånd mener blant annet at Trump-leieren ble overrasket over at de vant valgkampen, og at det aldri var Trumps hensikt å faktisk vinne valget.

Ifølge boken skal Trumps kone, Melania Trump, ha grått da det ble kjent av hun var USAs nye førstedame – og det var ikke gledestårer, står det i boken.

Pressesekretær Sarah Sanders sparte ikke på kruttet under pressekonferansen om boken på onsdag. Hun sier blant annet at de inneholder en haug faktafeil og beskriver den som «trist og patetisk».

Fremskynder boken

Donald Trump var rask på avtrekkeren og krevde at den nye boken skulle stoppes umiddelbart. Presidenten mener at Bannon deler falske nyheter og at han gjør hva som helst for å skape et fordelaktig bilde av seg selv.

Advokatene til Trump mener at boken er en ærekrenkelse og brudd på skriftlig taushetsplikt.

Det virker som det har hatt motsatt effekt. Forfatteren har nemlig fremskyndet utgivelsen som klar for butikkhyllene allerede i dag, fredag – selv om den etter planen egentlig ikke skulle gis ut før neste uke.

Selv om Bannon fikk sparken fra det Det hvite hus har han støttet og beskyttet presidenten.

Mister mektig familie

Donald Trump satte et tydelig ultimatum på torsdag hvor han uttrykte at de enten holder med han eller Steve. De har gjort at flere vender ryggen mot Bannon.

Etter at Bannon ble sparket fra stillingen sin som spesialrådgiver hos Det hvite hus i fjor har han gått tilbake til nettstedet Breitbart News. Bannon var med på å grunnlegge det høyreorienterte nettstedet og har blitt sett på som en av hans viktigste «våpen» til å fremme sin politikk.

Men nå er han i ferd med å miste posisjonen sin som styreleder:

Lederne i Breitbart News er redde for reaksjonene til de ekstremt konservative, som er en stor del av nettstedets leserskare.

Bannon skal også ha mistet støtten fra flere personer og grupper som tidligere har stått bak han. Blant annet, og muligens det mest utslagsgivende, milliardærfamilien Mercer, som eier deler av Breitbart News, har i en årrekke vært Bannons nærmeste allierte. Nå tar også de avstand fra han etter de mange kritiske uttalelsene til presidenten.

– Min familie og jeg har ikke kommunisert med Steve Bannon i flere måneder og har ikke gitt noe økonomisk støtte til hans politiske agenda, og vi støttet heller ikke hans nylige handlinger eller uttalelser, sier Rebekah Mercer ifølge The Washington Post.