BURLINGTON (VG) I en av USAs mest liberale stater føler mange at presidenten er i ferd med å ødelegge landet deres.

– Vi ser det hver dag nå. Donald Trump er det verste som kunne skje dette landet.

Massøren Kirsten DeLuca (43) sitter i gresset i Battery Park i småbyen Burlington. Omringet av høstfargene delstaten Vermont er så kjent for. Sønnen smiler og koser seg med ostepop. Leif (1), som har fått det navnet siden morens oldefar kom fra Norge, virker ikke å være nevneverdig bekymret for landets tilstand.

Det er derimot moren.

– Trump fremstår som så uintelligent og impulsiv at det rett og slett er skummelt. Det han driver med er pinlig og veldig trist. Han tar landet vårt bakover. Enten det gjelder miljøsaker, sosial velferd, eller andre ting. Det vil ta tid å reparere det han nå ødelegger. Ikke bare for oss, men for hele verden, sier hun.

DeLuca var i utgangspunktet tilhenger av Vermonts egen Bernie Sanders. Hun stemte på ham i primærvalget, blant annet fordi hun likte at han ønsket at USA skal ta bedre vare på sine innbyggere gjennom sosial velferd, for eksempel innenfor helse og utdanning.

– Vårt land er på feil vei. Avstanden mellom de rike og vanlige mennesker blir bare større og større.

«Kjerring» og «ekkel»



Hillary Clinton fikk over 61 prosent av stemmene i Vermont. Delstaten som blir regnet for å være blant USAs mest liberale. Donald Trump fikk mindre enn én tredjedel. I Chittenden County, hvor Burlington ligger var avstanden dem imellom enda større. 70,5 prosent mot 23,7.

Will Clingenpeel (38) stemte ikke på noen av dem. Vi møter ham i Burlingtons gågate, en av relativt få slike gater i USA.

– Jeg skrev inn min egen kandidat, en «slenger». Hadde et av de to partiene stilt med en kandidat jeg likte, så kunne jeg nok stemt dem, men helst mener jeg vi trenger et tredje parti, sier Clingenpeel.

STEMTE IKKE: Will Clingenpeel (t. v.) og Aly Bowen er misfornøyde med tingens tilstand. Førstnevnte mener USA bør deles inn i mindre enheter fordi forskjellene på hva folk ønsker og behovene de har er så store mellom de ulike delene av landet. FOTO: THOMAS NILSSON/VG

Kompisen Aly Bowen (24) stemte ikke i det hele tatt. Han mener Clinton er «en kjerring» og at Trump er «ekkel».

– Dessuten er jeg veldig homofil og jeg er våpeneier, så hvilket av de to partiene skulle jeg egentlig stemt på, spør han retorisk, før også han legger til at hadde den rette kandidaten dukket opp ville han gått til valgurnen.

– Forsøker ødelegge



Selv om ingen av dem stemte på Donald Trumps motkandidat er de begge enige om at presidenten er en skandale for landet deres. Clingenpeel later som han kaster opp, og sier at han egentlig hadde en fin dag før VG kom og spurte ham hva han synes om sitt lands 45. president.

– Jeg er skrekkslagen og flau over landet vårt nå. Det er trist å se hvor mange som er misfornøyde, men likevel klarer vi ikke å gjøre noe med det. Trump er et grelt eksempel på hva vi har tillatt å skje med landet vårt. Han representerer alt som er galt med USA, mener Clingenpeel, som selv sitter i rullestol, har lapp over ene øyet og for tiden ikke er i arbeid.

– Ting han gjør vil gå ut over folk som meg. For eksempel forsøker han å gjøre helselovene enda dårligere enn de er nå. Selv om han foreløpig ikke har fått gjennomslag for noen store lovendringer er det mange småting han har fått gjort. Og det er mye han ønsker å gjøre. Det er mye «mørke».

Bowen, som jobber som tatovør, mener presidenten har en forskrudd ide om hva lederskap er, og at han gjør livet vanskeligere for vanlige folk.

– De tingene han forsøker å gjøre er ting som ikke vil gå ut over ham som er rik, men oss andre. Jeg skulle ønske vi fikk en leder som var rettferdig, og som brydde seg om alle. Nå har vi en som er rasist, kvinnehater og homofob.

Begge sier som Kirsten DeLuca i parken; Trump tar landet bakover. Ikke fremover.

– Det var ikke det at alt Barack Obama gjorde var så veldig bra, men det virker som om Donald Trump forsøker å ødelegge alt vår forrige president faktisk gjorde, mener Clingenpeel.

SEIERSKLEM: Donald Trump og datteren Ivanka kunne juble på valgnatten 8. november i fjor. Foto: Chip Somodevilla , AFP

Gråt valgnatten



For Kirsten DeLuca var det aldri noen tvil om at hun skulle stemme på Clinton i kampen mot Donald Trump. Selv om det ikke er alt hun liker ved Clinton.

– Uansett er hun et mye bedre alternativ enn Trump, så jeg er sterkt uenig med de Bernie-tilhengerne som lot være å stemme på henne. Selv om du måtte mene at hun er korrupt, så tror hun for eksempel i det minste på en ting som global oppvarming. Og hun er smart.

At Clinton ikke var førstevalget hennes skinner gjennom når vi spør henne hvorfor hun stemte på henne. Argumentene handler først og fremst om mannen som ble valgt til president.

– Fordi Trump er en rasist med en forferdelig holdning til immigrasjon, fordi han ikke bryr seg om sosial velferd og fordi han nekter for at klimaendringene skjer. Et tema det er viktig for meg som småbarnsmor at lederne våre tror på, slik at vi ikke ødelegge jorden for Leif og hans generasjon. Men jeg kunne også nevnt kvinnesaker og homofiles og transkjønnede rettigheter. Det er så mye at det er helt grusomt, sukker hun.

Valgnatten for et år siden minnes hun med skrekk.

– Leif var helt liten da, så jeg var sliten og sovnet tidlig. Jeg var sikker på at Hillary skulle vinne. Klokken 01 på natten vekket mannen min meg og sa at Trump hadde vunnet. Da startet jeg å gråte. Jeg var helt knust.