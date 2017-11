Derfor gikk Bill fra å stemme Obama til Trump

CHESTERFIELD (VG) I snart 18 år har han vært folkevalgt lokalpolitiker for Demokratene. For et år siden stemte han likevel på Donald Trump.

– Demokratene her har vært ganske forbanna på meg, forteller Bill Sisk til VG.

– Men jeg står for valget mitt, legger 66-åringen til.

Han sitter i stuen i samme sofaen han for et år siden, til sin store overraskelse, så Donald Trump hanke inn den ene vippestaten etter den andre. Hillary Clinton var storfavoritt, men den rike forretningsmannen fra New York plukket stater som Florida, Pennsylvania, Wisconsin og Sisks egen Michigan.

Huset i det rolige nabolaget, der alle kjenner alle, en drøy halvtime sør for Detroit, var preget av sjokk, vantro og glede.

– Jeg og kona trodde knapt det vi så.

Stoler ikke på Clinton



Sisk er klar over at personer som ham, de som gikk fra å stemme på demokraten Barack Obama i 2012 til å stemme på republikaneren Donald Trump i 2016, var med på å avgjøre fjorårets valg. Hans hjemkommune Monroe gikk fra å være blått til å bli rødt. Det samme gjorde delstaten Michigan. Trump vant staten med hårfin margin.

Bare 11.612 stemmer skilte mellom ham og Clinton av total nesten 4,8 millioner avgitte stemmer i delstaten.

TAPTE: Hillary Clinton ble aldri USAs første kvinnelige president. Foto: Yonhap , Reuters

Men hvordan i all verden kan en mann som sitter i det lokale bystyret som representant for Demokratene, og som har vært folkevalgt politiker for samme parti i snart 18 år nå, være delansvarlig for å gi presidentjobben til en republikaner? Og til og med til en så kontroversiell en som Donald Trump?

Aldri tidligere hadde han vurdert å stemme republikansk. Aldri.

På plenen foran huset har han satt opp skilt med navnene til fem demokratiske politikere han støtter i det kommende lokalvalget. Pensjonisten sier han ser på seg selv som en «die hard» fagforenings-demokrat, som støtter arbeiderklassen.

– Det endret seg ikke i fjor, men når det kommer til presidentvalget så er ikke nødvendigvis partiet det viktigste for meg. Da er det vel så mye personene, og jeg ser etter den jeg mener jeg kan stole mest på. Jeg stolte ikke på Hillary Clinton. Det var ikke det at jeg stolte så mye på Trump heller, men heller ham enn henne. Det mener jeg fremdeles, sier Sisk, og legger til at han vet mange andre som normalt er demokrater tenkte akkurat det samme.

INNSETTELSE: Donald Trump Jr. og Melania Trump ser på mens deres far og ektemann, Donald Trump, blir tatt i ed som USAs 45. president i januar i år. Foto: Carlos Barria , Reuters

Tror Trump forstår



Han forklarer sin manglende tillit til Clinton med e-postskandalen hun var involvert i og Benghazi-angrepet i Libya i 2012, der fire amerikanere mistet livet mens hun var utenriksminister. Mange mener hun ikke gjorde nok for å hindre det angrepet.

Å la være å stemme var aldri et alternativ for den tidligere kriminalomsorgsarbeideren med psykologiutdannelse. Han vil bruke sin stemmerett.

– Men av alle jeg har stemt på er Trump den jeg har hatt minst respekt for. Det forteller vel en del om hvor lite jeg stolte på Hillary Clinton.

Bill Sisk sier han i utgangspunktet ikke har spesielt stor tro på forretningsmenn som plutselig blir politikere, «fordi man kan ikke styre myndighetene slik man styrer en bedrift». Og altså til tross for at han har vært demokrat hele livet. Han fant likevel ting med Trump han likte.

– Jeg like å se på USA som en ledernasjon i verden. Det virker på meg som om vi ikke er så sterke som vi en gang var. Vi har hatt dårlige handelsavtaler. Her i Michigan har vi for eksempel blitt mørbanket økonomisk fordi bilindustrien har lidd over dette. For meg er det på toppen av lista at de må være bra. Trump virker å forstå dette. Jeg liker holdningen hans om å «Make America Great Again», sier Sisk.

Ikke fornøyd med alt



Han liker også Trumps tilnærming til Forsvaret, som presidenten vil bevilge mye mer penger til enn sin forgjenger. Sisk trekker også frem Nord-Korea. Han mener Trump ser ut til å håndtere deres iver etter atomvåpen bedre enn de som har sittet i Det ovale kontor før ham. Sisk roser også presidentens tale i FN nylig.

– Og så håper jeg han klarer å bringe flere jobber tilbake. Han har gjort et forsøk, men jeg er usikker på hvor godt han har lyktes så langt. Uansett har han fremdeles tre år på seg.

I SOFAEN: Bill Sisk sier han er usikker på om han kommer til å stemme på Donald Trump i 2020. Det avhenger av hvem motkandidaten blir. Han tror uansett presidenten vil slite med å bli gjenvalgt, fordi han allerede har irritert på seg mange grupper. Foto: THOMAS NILSSON/VG

Det er likevel ikke alt presidenten foretar seg lokalpolitikeren fra Monroe er fornøyd med. For eksempel liker han ikke forsøkene på å fjerne helseloven Obama innførte. Han liker heller ikke at Trump forsøker å rive ned mye av det andre hans forgjenger fikk til politisk. Han synes det fremstår som at det er mer personlige enn politiske årsaker bak mye av dette.

– Obama var populær. Det er ikke Trump. Kanskje det er derfor, spør han seg.

– Blir helt gal



Sisk er heller ikke nevneverdig imponert over Donald Trumps trang til å krangle med alle mulige folk og medier, enten det er på Twitter, eller andre steder. Han skulle heller sett at presidenten stod opp om morgenen, gjorde jobben sin og ferdig med det.

– Jeg blir helt gal av tingene han sier iblant. Hans rådgivere virker å være gode, men dessverre ser det ikke ut til at han lytter til dem. Det virker derimot som han liker å lage kaos. Han var en «in your face»-forretningsmann. Det forsøker han nå også, men slik fungerer ikke politikken.

Noen dom over presidentskapet synes han uansett det er for tidlig å felle.

– Juryen er fremdeles ute, og jeg tror enda han kan bli en god president.