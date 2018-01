Derfor får Trump og andre statsledere fortsette på Twitter

USAs president Donald Trump vekker ofte oppsikt med sine meldinger på Twitter. Nå forklarer tjenesten hvorfor kontroversielle politiske ledere ikke blokkeres.

– Kan noen fra hans utarmede og sultende regime vennligst informere ham om at jeg også har en atomknapp, men den er mye større og kraftigere enn hans, og min knapp funker!

Det er en av de mange meldingene fra Trump på Twitter som allerede har rukket å skape overskrifter i 2018. I denne omgangen gjelder det nok en krangel med Nord-Koreas leder Kim Jong-un.

Nylig angrep Trump sin tidligere allierte Steve Bannon:

Presidentens angrep på både fiender og venner på Twitter har skapt mange reaksjoner det siste året. Han har brukt arenaen til å gå i strupen på sin egen justisminister, partifeller og Sveriges innvandringspolitikk – for å nevne noen få tilfeller.

I fjor delte han flere videoer fra høyreekstreme.

Selv om presidenten ofte får kritikk for sine utspill, har kontoen hans kun blitt fjernet fra Twitter med et uhell. Dette til tross for at Twitter blant annet har utestengt en av profilene presidenten selv har retvitret.

Også Kim Jong-un har fått høre det:

Twitter: Ville skjult viktig informasjon

Nå skriver Twitter i en uttalelse hvorfor verdensledere og politiske figurer ikke blir utestengt.

– Å blokkere en verdensleder fra Twitter eller fjerne deres kontroversielle Twitter-meldinger, ville skjult viktig informasjon som folk burde kunne se og debattere, står det der.

Å fjerne meldingene ville hindret muligheten til å ha en nødvendig diskusjon om handlingene og ordene til lederen. Trump blir ikke navngitt i uttalelsen, men han er verdenslederen og politikeren som oftest lager oppstyr på det sosiale mediet.

Twitter skriver i uttalelsen at Twitter-meldingene til verdensledere blir vurdert ut ifra deres politiske kontekst.

Hillary Clinton er en presidenten ofte går til angrep på: