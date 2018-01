Derfor er Trump bra for USA

PHILADELPHIA/MONTGOMERY (VG) De har en offentlig stemme i USA. Og de bruker den til å rose Donald Trump. VG har møtt dem.

Amy Kremer er grunnlegger og leder av «Women for Trump» som hun hevder har støtte fra flere millioner amerikanske kvinner.

VGs kontor i NEW YORK Robert Simsø

Ta kontakt, og følg meg:

E-post: roberts@vg.no

Twitter: @robsimso

– Donald Trump er en outsider uten politisk erfaring, en fighter som gjør hva han sier. Han er ikke redd for noe. Det er noe av det mest forfriskende jeg har sett i min tid med politiske erfaring, sier den tidligere Tea Party-profilen.

Hun møter VG i Montgomery i Alabama rett etter at hun har vært på Fox News for å gi sin uforbeholdne støtte til Donald Trump, slik hun ofte gjør på store, amerikanske TV-stasjoner.

LIKER TRUMP: Amy Kremer leder «Women for Trump» og kan ikke få sagt nok positivt om presidenten, selv om hun ikke alltid er enig i hva han skriver på Twitter. Foto: Thomas Nilsson, VG

Kremer mener Trump har en unik forståelse for hva som slår an hos den gjennomsnittlige amerikaneren.

– Folk er lei av alt som handler om Clinton og Bernie Sanders og det som er status quo i Washington. Trump har en innsikt i business, verdensøkonomien og markeder som de fleste andre politikere mangler. Han vet hva han vil – og så har han også lyttet til middelklassen som er blitt ignorert i alle år, sier Kremer engasjert.

– Hva synes du om Trumps opptreden på Twitter?

– Det som betyr noe for meg, er det han utretter i jobben. Nei, han er ikke politisk korrekt, men hvis prisen vi må betale for god økonomi og trygge landegrenser er at han må få utfolde seg på Twitter, så får det heller være. Det er ikke alt han tvitrer som gjør meg glad eller som er noe jeg ville sagt selv. Men pokker, han gjør virkelig de tingene han lovet, vi ser resultater, og det er det som betyr noe.

– Hva mener du om etterforskningen om en mulig koordinasjon med Russland?

– Det er noe håpløst tull, totalt oppdiktet. Det var ingen koordinasjon, noe som etterforskningen som har pågått i mange måneder, viser. Det som er derimot er mer bekymringsfullt og bør etterforskes, er forbindelsen mellom Obama og justisdepartementet og ikke minst hva «den dype staten» gjør for å fjerne Trump som president.

– Hva vil du som kvinne si til kvinner som er blitt utsatt for det de mener er trakasserende opptreden, enten muntlig eller fysisk, fra Donald Trump?

– Til dem sier jeg at Trump er lik i oppførselen sin mot begge kjønn, han gjør ikke forskjell på kvinner eller menn. Blir han slått, slår han like hardt tilbake, han har den gutteaktige, New York-fightermentaliteten. Trump slår aldri først, han forsvarer seg bare, påstår Kremer.

I en bankettsal på et hotell i Philadelphia blir Jeffrey Lord ropt frem som Årets Navn av noen hundre hardbarkede Trump-supportere.

VG er invitert med når skribenten og TV-profilen er æresgjest på gallamiddagen med konservative velgere, i et år hvor han var på CNN i beste sendetid flere titalls ganger og forsvarte Donald Trump – før de ga ham sparken.

TRUMP-KJENDIS: Jeffrey Lord er en kontroversiell Trump-supporter, men ble valgt til årets navn under denne tilstelningen på et hotell i Philadelphia. Foto: Thomas Nilsson, VG

– Jeg kan ikke lenger gå rundt i gaten på Manhattan uten at noen stopper meg og spør om jeg ikke er «den på TV som støtter Trump», sier Jeffrey Lord.

Han pakker ned diplomet som beviser anerkjennelsen fra delstatens største radiostasjon - og kaller det «en flott og strålende kveld». Folk kommer bortom og vil ta selfies med ham hele tiden.

Jeffrey Lord jobbet for Ronald Reagan i Det hvite hus, kjenner Donald Trump personlig og skriver nå for konservative utgivelser som Breitbart og The American Spector. Etter at han var ferdig i CNN, er han ofte å se på Fox News.

Jeffrey Lord, med den gjenkjennelige hårmanken og det brede smilet, er der for å forsvare ham.

– Er du virkelig enig i alt Donald Trump sier og gjør?

– Det er trolig noen områder hvor vi ikke er enige. Men i det aller meste tar han landet i den retningen det bør, og da snakker jeg spesielt om utnevnelsen av høyesterettsdommer Neil Gorsuch og en del andre, konservative dommere i lavere domstoler. Og så har han virkelig fått dreis på økonomien.

– Ikke alle er enige i at han er en fantastisk president, for på de aller fleste meningsmålinger har Trump en støtte på rundt 35 prosent?

– Det er irrelevant. Jeg husker at Reagan hadde elendige tall helt til det økonomiske programmet hans slo inn. Året etter ble han gjenvalgt i 49 delstater. Meningsmålinger er der hele tiden og blir du avhengig av dem som president, får du aldri gjort jobben din.

– Hvorfor tror du Trump appellerer til en del vanlige mennesker?

– Kjernen er at dette er en fyr fra Queens, en New Yorker, som snakker rett fra levra og går til kjernen i sakene uten å vike unna. Jeg tror det appellerer til en rekke amerikanere.

– Hvorfor tror du at han blir suksessfull?

– Etter 44 presidenter, er det én hovedoppskrift på suksess: Kontroversielle, egne saker - og å holde fast ved visjonen fra valgkampen som fikk dem valgt. De presidentene som er frem og tilbake, ubesluttsomme, er historiebøkene ikke nådige mot. De som gjør seriøse, nye og modige politikkvalg er de som historisk gjør det bra, sier Lord.

SCARAMUCCI TIL VG: Jeg elsker presidenten

Dom Giordano var ikke overbevist om at Donald Trump var rett mann. Men han er det nå.

– Jeg er blitt en støttespiller for Trump fordi jeg er jeg er lei av den republikanske eliten, med Mitch McConnell i spissen, som mislyktes med selv de elementære sakene sine, som å få til en ny helsereform. Donald Trump rister virkelig i det republikanske etablissementet, sier Giordano.

Vi møter den respekterte radioprofilen i Philadelphia hvor han har sitt daglige, populære program på CBS Philly.

RADIOPROFIL: Dom Giordano er klar på at Donald Trump trenger flere lovseirer, men tror han kan bli en suksessfull amerikansk president. Foto: Thomas Nilsson, VG

Han erstatter Fox News-profilene Bill O`Reilly og Lou Dobbs når de har hatt fri fra sine radioshow. Disse to er også venner av Donald Trump. Men i motsetning til O`Reilly og Dobbs, som begge sier at Trumps presidentperiode har vært en endeløs rekke av triumfer, er Giordano mer reflektert:

– Skattereformen var en enorm seier for Trump. Ellers er det ingen lovseirer å snakke om, sier han.

– Synes du Trump noen ganger saboterer sine egne saker med retorikken sin?

– Det skifter fra sak til sak. Noen av tvittermeldingene om Mueller-etterforskningen kan ha rettslige konsekvenser, og da lurer man på om han ikke alltid har folk rundt seg til å stoppe ham fra disse impulshandlingene. Men når det gjelder merkevarebygging og underholdningsfaktor, er han i en egen klasse, og jeg tror ærlig talt at amerikanere flest liker det.

– Tror du han blir en suksessrik president?

– Han kan bli det. Se bare på skattereformen. Får han flere slike seirer, kan han bli gjenvalgt. Demokratenes problem er de ikke har en reell presidentkandidat. Trump har en fantastisk base av supportere som støtter ham uansett. De liker underholdningen.

– Er det ikke farlig med for mye underholdning?

– Det kommer an på mengden. Å kalle Kim Jong-un for «Rocket Man» kan vel diskuteres, men det jeg tror folk liker er at han tar problematiske saker som andre presidenter har slitt med, som Nord-Korea og Jerusalem, og gjør noe med det. Det er forfriskende for folk når han er så utradisjonell. Og at han tar USA i en retning som gjør oss til en autoritær stat, slik mange påstår, er bare latterlig.

FÅ OVERSIKT: De mistenkelige sporene mot Trumps team

– Hva mener du om Russland-etterforskningen?

– La meg først si at jeg anser Vladimir Putin som en KGB-agent. Jeg liker ikke den offentlige holdningen Trump har til ham. Men at Trump inngikk et samarbeid med Putin, slik at Russland skulle stoppe amerikanere fra å stemme Hillary Clinton, er faktisk helt latterlig det også.