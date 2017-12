Demokratisk politiker: Trump jr. ville ikke svare Kongressen

Ifølge Adam Schiff nektet Donald Trump jr. i en kongresshøring å fortelle om en samtale han og faren hadde om et omstridt møte i fjor.

Høringen i etterretningskomiteen i Representantenes hus ble holdt bak lukkede dører og er en del av granskingen av mulig russisk innblanding i det amerikanske presidentvalget i fjor.

Både Trump jr. og presidentens svigersønn Jared Kushner deltok i det omstridte møtet med russerne i Trump Tower. De var forespeilet at de kunne få opplysninger som kunne skade Trumps motkandidat Hillary Clinton. Til etterretningskomiteen sier Trump jr. at han ikke fortalte om møtet da det skjedde. Han nektet å forklare hva han til slutt fortalte faren om møtet, etter at det var blitt offentlig kjent at det hadde funnet sted.

Ifølge demokraten Adam Schiff sa presidentsønnen at han ikke kunne fortelle om samtalen med faren på grunn av det konfidensielle forholdet mellom advokater og klienter, noe han begrunnet med at en advokat var til stede da han snakket med faren.

– Tilstedeværelsen av en advokat betyr ikke at kommunikasjonen mellom far og sønn er privilegert (konfidensiell journ. anm), sier han til nyhetsbyrået AP.

Møtet i Trump Tower er svært interessant for spesialetterforsker Robert Mueller, som også gransker den russiske innblandingen og om politiets arbeid er blitt hindret i etterkant av møtet.