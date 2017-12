Demokrater frykter Trump vil sparke spesialetterforsker Mueller

WASHINGTON, D.C. (VG) Demokrater i den amerikanske Kongressen har de siste par dagene advart president Donald Trump mot å sparke FBI-spesialetterforsker Robert Mueller mens de har juleferie.

Selv har Trump, via sin Ty Cobb, torsdag igjen uttalt at han ikke har noen planer om å sparke mannen som etterforsker Russlands påvirkning av fjorårets amerikanske valgkamp, og om noen i Trump-kampanjen samarbeidet med russerne.

Pressetalskvinne i Det hvite hus, Sarah H. Sanders, sa det samme til Fox News, og ga samtidig uttrykk for at hun ikke tror Mueller finner noe på Trump-kampanjen.

– For tusende gang; Vi har ingen intensjoner om å sparke Bob Mueller. Vi fortsetter å samarbeide med ham og ser frem til at denne bløffen snart er over, sa Sanders.

De forsikringene er ikke god nok for demokratene.

Flere av dem har de siste to dagene uttalt at de ikke stoler på at presidenten plutselig skifter mening. Frykten er at han skal gjør det mens de er på juleferie, og at de dermed skal ha mindre muligheter til å forhindre dette.

Tror ikke Muellers team er nøytrale

Derfor har 171 demokratiske kongressmedlemmer ifølge Reuters nå skrevet et brev til Justisdepartementet der de advarer mot å sparke Mueller. Mange demokrater mener at både presidenten og republikanere i Kongressen systematisk forsøker å underminere Muellers etterforskning og tillit i folket.

– La etterforskningen få fortsette uten politisk innflytelse, eller trusler mot hans autoritet, heter det i brevet, som i tillegg til å angripe republikanske politikere kritiserer TV-kanalen Fox News for spre falske fortellinger med den hensikt å stemple Mueller som partisk.

Flere republikanere har den siste tiden gått ut og sagt at det så langt ikke finnes bevis for konspirering mellom Trump-kampanjen og Russland, og at etterforskningene både hos FBI og i flere kongresskomiteer derfor bør avsluttes.

PRESIDENT: Donald Trump like før han torsdag gikk om bord i presidenthelikopteret, Marine One utenfor Det hvite hus. Foto: Brendan Smialowski , AFP

De har også vist til FBI-etterforskeren Peter Strzok har blitt fjernet fra Robert Muellers team etter at det ble klart at han under valgkampen hadde sendt tekstmeldinger hvor han snakket negativt om Trump og positivt om Hillary Clinton.

Kritikere av etterforskningen mener dette er et bevis for at Mueller har satt sammen et team som består av folk som ikke ønsker Trump som president, og at det dermed ikke går an å ha tillit til etterforskningen. Enkelte, som kongressmann Jim Jordan, har av den grunn sagt det bør opprettes en spesialetterforsker som skal etterforsker spesialetterforsker Mueller og FBI.

Mener FBI konspirerte mot Trump

Andre republikanere har forsøkt å få oppmerksomheten over på andre enn Donald Trump. Flere har den siste tiden tatt til ordet for at Hillary Clinton aldri burde blitt frikjent av FBI for sin håndtering av e-poster på en privat server, mens hun var utenriksminister.

I dag tviret senator Rand Paul at det er på tide å etterforske «høyerestående medlemmer av Obama-administrasjonen» fordi de «kan ha konspirert for å forhindre at Donald Trump ble valgt til president. Han skriver at dette kan være verre en Watergate, uten å utdype meldingen sin utover det.

– Dette er noe man helt klart bør se på, sa Trumps pressetalskvinne Sarah H. Sanders da hun fikk spørsmål om Pauls tveet fra Fox News.

Tidligere nevnte Jim Jordan sa til CNN onsdag at han er overbevist om at FBI gjorde hva de kunne for å unngå at Trump ble valgt. Dette til tross for at daværende FBI-direktør bare dager før valget gjenåpnet e-post-saken mot Hillary Clinton, men aldri fortalte offentlig at FBI allerede da hadde startet å se på om det pågikk et samarbeid mellom Trump-kampanjen og Russland.

Da han fikk spørsmål om dette ikke var litt pussig dersom FBI absolutt ville ha Clinton til å vinne valget, svarte han unnvikende:

– Det er det vi må finne ut av.

DEMOKRAT: Senator Mark Warner i samtale med pressen i Kongressen. Foto: Win Mcnamee , AFP

– Ingen hevet over loven



Tidligere onsdag gikk den demokratiske senatoren Mark Warner, som er viseformann i etterretningskomiteen, på talerstolen i Senatet og sa at ethvert forsøk fra presidenten på å fjerne Mueller, benåde nøkkelvitner i etterforskningen, eller å stanse etterforskningen vil være et grovt maktmisbruk.

– Ingen er hevet over loven. Heller ikke presidenten, sa Warner, som ga uttrykk for bekymring for at stadig flere ser ut til å så tvil i Muellers og hans etterforsknings integritet.

Han pekte også på at selv om det finnes folk som stemmer på Demokratene i Muellers team, så er både Mueller selv, FBI-sjefen Christopher Wray og visejustisminister Rod Rosenstein alle republikanere.

I en høring i Kongressen nylig sa Rosenstein at han hadde full tillit til Robert Mueller. Han sa også at det var lov for folk i FBI å ha politiske meninger så lenge det ikke påvirket arbeidet deres, og at han var fornøyd med hvordan Mueller hadde håndtert situasjonen med etterforskeren som sendte tekstmeldingene.

– Straks Robert Mueller fikk vite om tekstmeldingene sparket spesialetterforskeren ham, fordi han skjønte det kunne svekke tilliten til etterforskningen.

HØRING: Visejustisminister Rod Rosenstein svarte på spørsmål i en høring i Kongressen forrige uke. Foto: Joshua Roberts , Reuters

Kan Trump sparke Mueller?

Donald Trump kan for øvrig ikke sparke Mueller direkte. Det er det bare visejustisministeren som kan gjøre. Ettersom justisminister Jeff Sessions har erklært seg inhabil i Russland-etterforskningen er Rosentein Muellers overordnede. Ettersom Rosenstein nylig uttalte sin tillit til Mueller er det lite sannsynlig at han vil sparke spesialetterforskeren.

Skal Trump sparke Mueller må han derfor først sparke Rosenstein, for så å erstatte ham med en visejustisminister som er villig til å sparke Mueller.

Det finnes likevel en annen mulighet. Trump kan beordre reglene som regulerer rollen til en spesialetterforsker opphevet, og dermed sparke Mueller selv, ifølge Neal Katyal, som var med å lage nettopp disse reglene på 90-tallet.

Foreløpig har Mueller tatt ut siktelser mot blant andre Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn, hans tidligere kampanjesjef Paul Manafort. Ingen av siktelsene handler om samarbeid mellom kampanjen og Russland.