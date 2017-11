CNN: Donald Trump avviste ikke forslag om Putin-møte

WASHINGTON, D.C. (VG) Da en rådgiver for Trump-kampanjen foreslo å arrangere et møte mellom den daværende presidentkandidaten og Russlands president var ikke Donald Trump avvisende til forslaget.

Det melder CNN, som har snakket med en som var i rommet da forslaget kom opp.

Og hvem var rådgiveren?

Det skal ha vært George Papadopoulos, som for en måned siden ble pågrepet av FBI, og siden har innrømmet å ha løyet om sin kontakt med russere med nær tilknytning til Russlands myndigheter. Han samarbeider nå med spesialetterforsker Robert Muellers team. De etterforsker om det har vært en konspirasjon mellom Trump-kampanjen og Russland.

Sa verken ja, eller nei

Ifølge rettsdokumenter skal Papadopoulos ha foreslått et møte mellom kandidat Trump og Vladimir Putin under et møte med utenrikspolitiske rådgivere 31. mars 2016. Rådgiveren skal ha forklart at han hadde kontakter som kunne få dette til å skje.

Trump avviste ikke forslaget.

RUSSLAND-ETTERFORSKNINGEN Amerikansk etterretning og granskningskomiteer i Senatet og Representantenes hus har slått fast at Russland påvirket presidentvalgkampen frem til valget i november 2016. En rekke medarbeidere i Donalds Trumps valgkampteam er under etterforskning for hva de visste om dette. Donald Trump har nektet å si kategorisk at Russland påvirket valget han vant; han er sagt flere ganger at det også kan være andre nasjoner som sto bak dette. Washington Post avslørte at president Trump personlig er under etterforskning for muligens å ha motarbeidet rettsvesenet. Den etterforskningen ble startet da den avskjedigede FBI-direktøren James Comeys fortalte at Trump eksplisitt ba ham droppe deler av Russland-etterforskningen. Etterforskningen av en mulig konspirasjon mellom Trumps team og Russland skjøt fart da Trump ble presset til å sparke sin egen nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, fordi han løy til visepresident Mike Pence om sin kontakt med Russland. Flere andre tidligere Trump-medarbeidere er i søkelyset i saken, deriblant svigersønnen/rådgiveren Jared Kushner og Paul Manafort, som var Trumps valgkampleder i seks måneder. Sistnevnte meldte seg 30. oktober frivillig for FBI.

Robert Mueller III er spesialetterforskeren som gransker saken. Mueller var tidligere FBI-sjef.

– Han sa ikke ja, men han sa heller ikke nei, sier CNNs kilde, som ikke ønsker å gå mer i detaljer rundt Trumps respons til forslaget.

En som derimot avslo forslaget var Jeff Sessions, som i dag er Trumps justisminister. Det bekrefter også en annen kilde til CNN.

Likevel har Papadopoulos, igjen ifølge rettsdokumenter, fortalt FBI at han følte seg oppfordret til å forsøke å få arrangert et møte mellom Trump-kampanjen og russiske myndigheter.

Ifølge amerikansk lov er det ikke tillatt å få hjelp i presidentvalgkampen fra utenlandske interesser.

Ingen kommentar

Hverken Det hvite hus, justisdepartementet, eller Papadopoulos’ advokat har ønsket å kommentere CNNs opplysnigner, men pressetalskvinne i Det hvite hus, Sarah Huckabee Sanders, sa mandag at presidenten ikke husker detaljer fra det aktuelle møtet.

– Det var et kort møte som skjedde for en god stund siden. Det var den eneste gangen denne gruppen møttes, sa Sanders.

Hun avviste også at Papadopoulos hadde en sentral rolle i Trump-kampanjen. Hun sa at han deltok på ett møte og var der frivillig og ulønnet.

– Jeg mener Papadopoulos er et eksempel på noen som gjør noe galt mens presidentens kampanje gjorde det riktige, sa hun tirsdag.

Donald Trump har også selv i en twittermelding gitt uttrykk for at rådgiveren ikke var en sentral person. I et lydopptak fra innledningen til møtet i mars 2016 omtaler han likevel Papadopoulos som «en strålende fyr».

Hope Hicks blir avhørt

Mandag ble også Trumps tidligere kampanjesjef Paul Manafort og hans forretningspartner Rick Gates arrestert av Muellers team. De er siktet for blant annet konspirasjon mot USA, hvitvasking av penger og skatteunndragelse. Begge nekter straffeskyld, men er satt i husarrest.

I siktelsen er det ikke nevnt noe om Trump-kampanjen, men eksperter VG har snakket med denne uken tror Mueller vil bruke siktelsene mot dem til å presse dem til å samarbeide i Russland-etterforskningen. Med mindre de vet at presidenten uansett vil benåde dem, noe han tirsdag ikke ville svare på om han tenker å gjøre, kan de oppnå strafferabatt dersom de forteller det de eventuelt måtte vite.

Onsdag ble det kjent at en annen nær medarbeider av Donald Trump, Hope Hicks, som er kommunikasjonssjef i Det hvite hus, og som har vært en del av Trumps team siden starten av presidentkampanjen, denne måneden vil bli avhørt av spesialetterforsker Robert Mueller.