Clinton: – Trump bør etterforskes for anklager om seksuelle overgrep

WASHINGTON, D.C. (VG) For et drøyt år siden kjempet de om å bli USAs president. Nå mener begge at den andre bør settes under etterforskning.

Donald Trump, som var den som ble president, har flere ganger den siste tiden gjentatt at han mener at Hillary Clinton bør etterforskes for anklager om at hun skal ha solgt et gruveselskap til Russland i bytte mot at russerne skulle donere penger til Clinton-stiftelsen.

Nå, i kjølvannet av alle sakene om seksuell trakassering og seksuelle overgrep både i Hollywood og i amerikansk politikk, sier Clinton at Trump bør etterforskes for anklagene om seksuelle overgrep som kom mot ham i fjor.

Selv har han avvist disse som løgner.

Under fjorårets valgkamp ble også et lydopptak av Trump, der han skryter over å klå på kvinner i underlivet, offentliggjort.

– Gjort skam på Det hvite hus

– Vi har en mann som er anklaget for seksuelle overgrep i Det ovale kontor, har vi ikke? De veldig troverdige påstandene mot ham har ikke blitt tatt nok på alvor. Vi kan ikke unndra presidenten fra denne debatten, sier hun i et intervju med radiostasjonen 77 WABC.

Den tidligere førstedamen, senatoren og utenriksministeren mener at Trump har gjort skam på Det hvite hus.

Trump er ikke spesielt imponert over Clintons siste uttalelser, og skrev følgende på Twitter lørdag morgen, amerikansk tid:

«Skuren Hillaru Clinton er den verste (og største) taperen noensinne. Hun klarer bare ikke å stoppe, noe som er bra for Det republikanske partiet. Hillary, gå videre og forsøk igjen om tre år!»

Skryter av Franken



I løpet av intervjuet skryter Clinton derimot av en annen som er anklaget for seksuell trakassering, hennes partifelle, senator Al Franken.

Hun mener måten han gikk ut og beklaget sin oppførsel på burde fungere som et eksempel for folk som Trump og Roy Moore, senatorkandidaten som er anklaget blant annet for å ha tafset på en jente som den gangen bare var 14 år.

– Måten Al umiddelbart aksepterte skyld, beklaget og sa seg villig til å bli etterforsket og ta de konsekvensene som måtte komme, er den typen ansvar jeg snakker om at folk må ta. Jeg hører ikke noe slikt fra Roy Moore, eller Donald Trump. Gjør du? spør hun intervjueren.

PRESIDENT OG PRAKTIKANT: Dette bildet fra 1995 viser daværende president Bill Clinton og Monica Lewinsky, som var praktikant i Det hvite hus. Han måtte til slutt innrømme utroskap mot sin kone, Hillary. Foto: , AP

Anklager mot ektemannen

Hillary Clinton kommer i intervjuet også inn på sin ektemann Bill Clinton, som i sin tid som president – etter først å ha løyet om det – til slutt måtte innrømme at han hadde seksuell omgang med en praktikant i Det hvite hus, Monica Lewinsky. Denne uken gikk en av Clinton-parets støttespillere, senator Kirsten Gillibrand ut og sa hun mener Bill Clinton den gang burde gått av som president.

På slutten av 90-tallet fikk Bill Clinton også anklager mot seg om overgrep og voldtekt. Disse nektet han for den gangen, og de ble også etterforsket.

– Jeg tror alle saker må bli vurdert hver for seg. Du må la tvilen komme til gode til de som kommer med slike anklager, men så må man etterforske dem. Det var hva som skjedde på slutten av 90-tallet, sier Hillary Clinton.

Donald Trump har på sin side ikke kommentert anklagene mot republikaneren Roy Moore, som nå er under anklager fra åtte kvinner, på sin favorittkanal for kommunikasjon, Twitter. Derimot har kritiserte han Al Frankens oppførsel der.

Om Roy Moore har han i uttalelse etter de første anklagene sagt at dersom de er sanne bør han trekke seg fra senatsvalget. Han har ikke gått like langt som mange andre republikanere, som sier de tror på kvinnene og ber Moore trekke seg umiddelbart.