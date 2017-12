Russiske Kreml sier Putin har takket USAs president for et tips som forhindret et terrorangrep i Russland.

Det skriver nyhetsbyrået AP.

Russlands president Vladimir Putin har altså takket USAs president Donald Trump, for hjelp til å forhindre et terrorangrep som skulle skjedd i St. Petersburg lørdag. CIA skal ifølge Kreml ha kommet med informasjon til russisk sikkerhetstjeneste som hjalp dem å finne terroristene, og pågripe dem.

Syv medlemmer av en mistenkt terrorcelle ble pågrepet i St. Petersburg fredag. De skal ha hatt tilknytning til IS og hadde angivelig planer om å slå til lørdag.

Den russiske statslederen uttrykte takknemlighet fordette i en telefonsamtale med Trump søndag. Ifølge Russia Today fortalte også Putin at Russlands sikkerhetstjeneste vil dele informasjon med kollegene i USA, hvis de skulle få informasjon om planlagte angrep på amerikansk jord.

Pressesekretær i Det hvite hus, Sarah Sanders, bekrefter telefonsamtalen mellom Trump og Putin på Twitter.