Avis: Trumps Storbritannia-besøk utsatt

Ifølge The Telegraph er Donald Trumps reise til Storbritannia i januar utsatt på ubestemt tid.

Det skal ifølge avisen ikke være satt en ny dato for statsbesøket. Etter planen skulle Trump blant annet ha vært med på en offisiell åpning av USAs nye ambassade i London i tillegg til å møte statsminister Theresa May.

Planene for besøket har allerede blitt trappet ned. I oktober ble det klart at statsbesøket ikke lenger skulle omfatte en audiens med dronning Elizabeth.

Årsaken til at besøket er utsatt er uklart, men de siste dagene har det vært spent stemning mellom de to stormaktene. Bakgrunnen er at Trump tidligere denne uken retvitret tre videoer som opprinnelig ble lagt ut av nestlederen for den høyreradikale organisasjonen Britain First.

Flere britiske politikere har reagert kraftig, og statsminister Theresa May kastet seg også inn i debatten:

– Jeg er tydelig på at det var galt å retvitre fra Britain First, sa hun under en pressekonferanse i Jordan, der hun for tiden er på statsbesøk. Hun understreker likevel at forholdet mellom USA og Storbritannia vil bestå.

Trump svarte med å be May om ikke å fokusere på ham, men på den «destruktive radikale islamistiske terroren som skjer i Storbritannia».

En av videoene viser en gutt som banker opp en annen gutt på krykker. I teksten som Trump har retvitret, hevdes det at angriperen er muslim og innvandrer.

Nederlandsk politi om Trump-tweet: #Fakenews

I en Twitter-melding rettet til den amerikanske presidenten, skriver imidlertid den nederlandske ambassaden i Washington at gjerningspersonen ikke er innvandrer, men født og oppvokst i Nederland. De oppgir ingen opplysninger om de involvertes religion.

Det sås også tvil om hvor pålitelige de andre to videoene er.

