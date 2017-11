Avis: Trump er lei av Tillerson – vil ha ny utenriksminister

WASHINGTON, D.C. (VG) Kilder i Donald Trumps administrasjon sier Rex Tillerson kan være ferdig som utenriksminister i løpet av få uker. CIA-direktør Mike Pompeo skal være mannen som overtar.

Det melder New York Times, som siterer ikke-navngitte, men høytstående, kilder i presidentens administrasjon.

Ifølge dem er en plan for å skvise utenriksminister Rex Tillerson, som før han fikk jobben ble kåret til verdens 25. mektigste mann, ut jobben under utvikling. Bakgrunnen skal være at Donald Trump er lei av ham. Forholdet dem imellom skal gradvis ha blitt dårligere.

Spekulasjonene rundt dette har pågått en god stund i hovedstaden Washington, D.C. Tidligere i høst ble det hevdet at Tillerson i et møte med flere andre i administrasjonen hadde kalt Trump for «en idiot».

På direkte spørsmål om dette stemte avsto utenriksministeren flere ganger fra å svare et klart ja, eller nei. Han sa bare at han ville synke ned på nivået til å svare på spørsmål om den slags «Washington-sladder». Han sa derimot at Trump var smart.

Uansett om Tillerson faktisk kalte presidenten en idiot, eller ikke, er det liten tvil om at den slags nyhetssaker ikke faller i god jord hos en president. Kanskje særlig ikke hos en person som Donald Trump, som synes å være mer opptatt av hva folk mener om ham enn hva hans forgjengere har vært.

Trump utfordret sågar Tillerson til en IQ-test i etterkant av dette.

Uenige

Trump og Tillerson har også flere ganger virket å ikke værepå bølgelengde hva faktisk politikk gjelder. Mens sistnevnte for eksempel sa at man forsøkte å finne en diplomatisk løsning på Nord-Korea-konflikten, gikk Trump ut på Twitter og sa at Tillerson kastet bort tiden sin.

De har også hatt ulike synspunkter på atomavtalen med Iran, som Obama-regjeringen stod for. Tillerson har ment den bør bestå, mens Trump har sagt at den er ensidig god for Iran.

NY UTENRIKSMINISTER?: Mike Pompeo er i dag CIA-direktør, men skal være høyaktuell som sjef i Utenriksdepartementet. Foto: Eric Thayer , Reuters

Det er ifølge New York Times likevel ikke klart om Trump har gitt sin endelige godkjenning til planen om å erstatte Tillerson. Avisen skriver at det er stabssjefen i Det hvite hus, John Kelly, som har lagt detaljene i planen. Han skal ha diskutert den med flere folk i administrasjonen.

Angivelig skal byttet, ifølge denne planen, skje rundt årsskiftet, eller kort tid etter. Det vil i så fall gjøre til at Rex Tillerson er den utenriksministeren som har vært kortest i jobben de siste 120 årene, med unntak av de tilfellene der det har skjedd et presidentskifte.

Kritikk



Rex Tillerson, som tidligere var konsernsjef i oljeselskapet Exxon Mobile, er av mange sett på som en omstridt utenriksminister. Særlig har han måttet tåle kritikk for måten han har ledet sitt eget departement på. Mange mener han ikke har utnyttet kunnskapen og erfaringen til de mange rutinerte diplomatene i departementet.

Kritikken har også haglet rundt omorganiseringsplanene, som har ført til ansettelses- og opprykksstopp. Dette har ifølge erfarne diplomater ført til at amerikansk diplomati er i ferd med å bli rasert.

– Vi frykter vi mister en hel generasjon med seniordiplomater. De som virkelig har erfaringen og kunnskapen om hvordan verden fungerer. Det vil ta minst 20 å bygge opp igjen det som nå rives ned. I mellomtiden vil amerikansk diplomati lide på - og i - mange områder, sa den tidligere topp-diplomaten Ronald E. Neumann til VG nylig.

SENATOR: Tom Cotton skal være aktuell som ny CIA-sjef. Foto: Joshua Roberts , Reuters

Ung senator kan bli CIA-sjef

Mike Pompeo, som i dag styrer CIA, er mannen som angivelig kommer til å overta for Tillerson. Flere ganger i uken har han etterretningsoritentering for presidenten, som skal være svært imponert over den tidligere kongressmannen.

Samtidig ryktes det at Arkansas-republikaneren Tom Cotton, som med sine 40 år er den yngste nåværende senatoren, er mannen som er ønsket til å lede CIA dersom Pompeo skifter jobb.

Cotton, som har vært en av Trumps sterkeste støttespillere i Senatet, skal ifølge New York Times’ kilder signalisert at han er interessert i jobben dersom han blir tilbudt den. En talskvinne for ham sier bare at han har fokus på sin jobb i Senatet.