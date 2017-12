Anklager Trump for seksuell trakassering: – Jeg vil at alle skal vite hvilken pervers fyr han er

WASHINGTON, D.C. (VG) Etter en høst preget av #MeToo-kampanjen har mange spurt seg når kvinnene som tidligere har anklaget USAs president for trakassering igjen ville stå frem. I dag skjer det.

Tre - Jessica Leeds, Samantha Holvey og Rachel Crooks - av de minst 16 kvinnene som tidligere har hevdet seg utsatt for seksuell trakassering av Donald Trump ble mandag morgen, amerikanske tid, intervjuet av NBC-journalisten Megyn Kelly.

Anklagene har handlet om ting som at Trump skal ha klådd på dem, at han skal ha kysset dem mot deres vilje og at han skal ha kommet med upassende forslag.

De eldste hendelsene skal være så langt tilbake i tid som tre tiår.

Så ikke på da han ble innsatt



Leeds sin historie handler om da hun på 80-tallet satt ved siden av Trump på et fly, og han etter at de hadde snakket sammen en stund klådde på brystene hennes, og forsøkte å få hånden inn under skjørtet hennes.

– Jeg fortalte ikke noen om «eklingen» fra flyet den gang, men da han bestemte seg for å stille til valg som president fortalte jeg det til alle. Jeg vil at folk skal vite hva slags pervers fyr han er, sier Leeds.

Holvey har forklart at da hun deltok i en missekonkurranse i 2006 kom Trump personlig for å inspisere henne og de andre kandidatene. Hun har fortalt at hun opplevde det som at han så på dem som seksuell objekter og ikke mennesker. I et intervju med radioverten Howard Stern har Trump fortalt at dette er noe han har gjort, og har kunnet slippe unna med.

ANKLAGER TRUMP: Jessica Leeds hevder seg utsatt for trakassering. Foto: Julie Jacobson , AP

– Jeg så ikke på da han ble innsatt som president. Det orket jeg ikke, sier Samantha Holvey, som føler at det at Trump ble valgt, etter at så mange kvinner stod frem og fortalte om sine erfaringer med ham, viser at viser at folk ikke har brydd seg om dem.

Crooks jobbet i 2005 som resepsjonist for et firma som hadde kontor i Trump Tower. Hun har forklart at en gang hun hilste på Trump begynte han helt uten videre å kysse henne. Hun avviser at kvinnene skal ha konspirert sammen for å rotte seg mot Donald Trump:

– Vi er kvinner som ikke kjenner hverandre, er fra ulike deler av landet og forteller om ting som har skjedd på ulike tidspunkter.

En pressekonferanse med flere av kvinnene som har anklaget Trump er ventet å starte klokken 16.30, norsk tid mandag. Den er en del av promoteringen av filmen «16 Women and Trump».

Lydopptak

Da kvinnene under fjorårets presidentvalgkamp beskyldte Trump for disse tingene nektet han plent for at noe av det stemte. Han sa også at han etter valgkampen kom til å saksøke dem alle. Det har ikke skjedd.

Derimot ble et lydopptak av Trump og TV-personligheten Billy Bush, der førstnevnte forteller hvordan han som kjent person kan «gripe kvinner i skrittet» og «bare starte å kysse dem» og slippe unna med det – nettopp fordi han er kjent. Den gang beklaget Trump uttalelsene og kalte dem «garderobeprat», etter at det kom kraftige reaksjoner på opptaket.

Flere amerikanske medier har den siste tiden meldt at Trump i ettertid skal ha hevdet at det ikke er hans stemme på lydopptaket. Dette tilbakeviste Billy Bush i et TV-intervju forrige uke.

Forretningsmannen ble altså uansett valgt til USAs 45. president. Noe den Demokratiske senatoren Al Franken påpekte ironien av da han forrige uke måtte trekke seg fra Senatet som følge av beskyldninger om seksuell trakassering.

– Fortjener å bli hørt



I et intervju hos CBS på søndag uttalte USAs FN-ambassadør, Nikki Haley, at kvinnene som har anklaget Trump fortjener å bli lyttet til.

I en uttalelse fra Det hvite hus mandag morgen avviser Trump igjen påstandene fra kvinnene, og kaller dem absurde. I uttalelsen blir det hevdet at dette er politisk motivert.

– Det er bare latterlig å høre. Det er mange der ute som hevder vi lyver. Jeg opplevde at en kvinne skrev på Twitter at hun kjente familien min og at det var kjent at jeg var en løgner, men jeg har aldri møtt den kvinnen. Jeg fatter ikke hvor de tar det fra, sier Rachel Crook til Megyn Kelly.

Kelly er for øvrig den samme kvinnen som presidenten i 2015 kom med følgende uttalelse om, etter at hun hadde stilt ham kritiske spørsmål om hans tidligere nedsettende uttalelser om kvinner:

«Du kunne se at det kom blod ut av øynene hennes. Blod kom ut blod kom ut av hennes «wherever».