Amerikanske medier: Clinton-kampanjen betalte selskap bak Trump-rapport

Presidentkampanjen til Hillary Clinton skal ha gitt økonomisk støtte til selskapet som sto bak den omstridte rapporten om Donald Trump.

Det forteller flere kilder med kjennskap til saken til Washington Post. Nyhetsbyrået AP skriver også at de har fått bekreftet opplysningene.

I den omstridte rapporten som ble kjent i januar, hevdes det at Russland sitter på sensitiv, personlig informasjon som kan skade president Trump. I tillegg inneholder rapporten en rekke anklager om Trump-kampanjens bånd til Russland.

FBI har forsøkt å finne ut om anklagene er sanne, og tidligere denne måneden ble mannen bak rapporten – den tidligere etterretningsagenten Christopher Steele – avhørt av spesialetterforsker Robert Mueller og hans team.

Les mer: Dette er agenten som er utpekt som Trump-kilde

President Trump har gjentatte ganger avvist anklagene, og tok så sent som i helgen til orde for at de som finansierte rapporten burde blir avslørt. Og nå tyder ting altså på at han har blitt hørt.

UNDERSØKER: Tidligere FBI-direktør Robert Mueller ble i mai utpekt som spesialetterforsker for Russland-granskningen. Foto: J. Scott Applewhite , AP

Komité-ledere: Bred enighet om at russerne hacket «politiske filer»

Ifølge Washington Post var presidentkampanjen til Hillary Clinton og Det demokratiske partis nasjonale komité (DNC) blant de økonomiske bidragsyterne.

Kilder forteller at det hele ble koordinert av advokaten Marc Elias, og hans advokatfirma, som i april 2016 engasjerte det Washington-baserte selskapet Fusion GPS, som står bak rapporten.

Ifølge avisen var det først etter dette at selskapet ansatte den tidligere britiske agenten for å grave i fortiden til daværende presidentkandidat Trump. Frem til det var det en ukjent republikaner som hadde finansiert undersøkelsene under Republikanernes primærvalg.

Les også: Oligark pekes ut som Putins nettroll

Den økonomiske støtten fra Clinton-kampanjen og demokratene skal ha vart helt frem til slutten av oktober, kun dager før presidentvalget.

Ifølge avisen skal selskapet ha gitt informasjon og dokumenter til advokaten. Det er uklart hvordan eller hvor mye av dette som ble delt med Clinton-kampanjen og DNC, og hvor vidt de i organisasjonen var klar over rollene.

Ingen av de omtalte aktørene har hittil uttalt seg om de nye opplysningene.