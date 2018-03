Åtte ganger det gikk i ball for Trump

Hva er vanskeligst: Å ta seg en slurk vann eller uttale navnet på et land i Afrika? Donald Trump har slitt med begge deler.

Vi kjenner alle følelsen av å dumme seg ut. Hvem har vel ikke gått på jobb med genseren bak frem, eller stått foran disken og oppdaget at man har glemt lommeboka?

Da er det en trøst at selv USAs president, som er konstant omgitt av livvakter og rådgivere, også har hatt sine klumsete øyeblikk. De ble dessuten fanget på kamera!

Her har vi samlet noen av situasjonene som fikk oss le av – og med – Donald Trump.

1. En lue til besvær

Donald Trump er vant til å stå i stormen, men en julidag i fjor bød vinden på ekstra problemer på en militærbase i Maryland.

Ofte er det Trumps hentesveis som kommer i fokus når vinden tar tak. Denne gangen var det et hodeplagg som skapte trøbbel:

2. Glemte det viktigste

12. oktober i fjor utstedte Trump en presidentordre som skulle føre til endringer i helsereformen Obamacare.

Etter å ha sagt noen ord til forsamlingen, satte presidenten kursen mot utgangsdøren – litt for tidlig. Situasjonen ble reddet av en oppmerksom visepresident:

3. De finske journalistene

Trump har et turbulent forhold til pressen, noe som også kan komme til uttrykk på pressekonferanser. Han har blant annet kalt CNN for «very fake news» og kastet en journalist ut av lokalet.

Men da Finlands president Sauli Niinistö var på besøk i Det hvite hus, måtte både Trump og journalistene trekke på smilebåndet etter at to journalister ble forvekslet:

4. Namibia



Afrika består av 54 selvstendige stater, og det er nok de færreste av oss som kan alle på rams. Derfor er det lurt å være forberedt når man skal holde en tale til afrikanske ledere.

Det fikk Donald Trump erfare da han deltok på en businesslunsj 21. september i fjor. Til tross for at han hadde huskelapp, endte Trump opp med å «finne opp» et nytt land:

5. En slurk med vann

Marco Rubio var én av Donald Trumps konkurrenter i kampen om å bli Republikanernes presidentkanditat. De to røk stadig i tottene på hverandre.

Trump ga Florida-senatoren kallenavnet «Lille Marco», og på et valgmøte gjorde han et stort nummer av Rubios vanndrikking:

Det hører med til historien at også Rubio har kommet med fornærmelser mot Trump. På et valgmøte antydet Rubio at Trump ble så stresset av angrepene under en debatt dagen før, at han gjorde i buksa.

Før jul fikk Trump selv merke hvor vanskelig det kan være å drikke flaskevann midt under en tale. Tørsteslukkingen var ikke særlig mer elegant enn Rubios:

Marco Rubio kommenterte hendelsen med en humoristisk Twitter-melding.

6. Lusket bak Clinton



9. oktober 2016 var det klart for den andre presidentdebatten mellom Donald Trump og Hillary Clinton. Debatten skjedde dagen etter at The Washington Post publiserte et videoopptak fra 2005, hvor Trump blant annet snakker om å gripe kvinner i skrittet.

Debatten ble svært opphetet. Men kvelden blir også husket for hvordan Trump beveget seg i bakgrunnen mens Clinton hadde ordet.

Hvorvidt kroppsspråket var bevisst eller ikke, er det bare Trump som vet. Men i sosiale medier ble oppførselen gjenstand for mye humor.

– Han beveget seg rundt som en slags mafiaboss, kommenterte høgskolelektor Ketil Raknes.

7. Nasjonalsangen

Presidentfamilien var samlet på balkongen under den tradisjonelle påskefeiringen i hagen i Det hvite Hus i fjor.

Men da nasjonalsangen skulle synges, glemte presidenten noe vesentlig. Heldigvis var hans kone Melania på vakt:

8. Snøvlet under tale

6. desember 2017 skapte Trump uro i Midtøsten ved å erklære at USA nå anerkjenner Jerusalem som Israels hovedstad.

Men i ettertid var det ikke bare innholdet i talen som ble diskutert. Flere stusset nemlig over hvordan Trump virket å snøvle frem ordene på slutten av talen. I sosiale medier spekulerte hobbydoktorer i om Trump hadde fått et hjerneslag. Andre mente han virket full.

Det hvite hus gikk raskt ut og avkreftet spekulasjonene. Den utydelige talen skyldtes rett og slett at Trump var tørr i munnen, opplyste en pressetalsmann til Los Angeles Times.

På tide med en slurk vann igjen?