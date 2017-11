Donald Trump ville tillate import av elefant-troféer. Nå settes forslaget på vent

USAs president sier han vil sette det kontroversielle forslaget på vent til «alle fakta er gjennomgått».

Tidligere denne uken åpnet USAs president Donald Trump for at det skulle bli mulig å ta med trofeer av elefanter som var lovlig skutt i Zimbabwe og Zambia til USA. Nå har imidlertid planene fått en bråstopp.

I en melding på Twitter skriver Trump at han vil sette forslaget på vent «til alle fakta er gjennomgått».

– Vil oppdatere snart, sammen med innenriksminister Zinke. Takk!, skriver Trump.

Bakgrunn: Trump vil tillate import av elefant-troféer

Forbudet mot import av elefant-trofeer ble innført av Barack Obamas administrasjon i 2014. Slik loven fungerer i dag, er det kun lov til å innføre levninger av elefanter dersom føderale myndigheter slår fast at jakt i det store og hele vil gavne arten.

Trumps begrunnelse for å oppheve forbudet har vært at jakt på elefanter vil skaffe penger til miljøvernarbeid i Zimbabwe, ettersom storviltjegere fra hele verden er villige til å betale godt for å få jakte der.

Men forslaget har møtt sterk motstand fra dyre- og miljøvernere:

– Jeg klarer ikke å forstå hvordan dette forslaget fra Trump ikke vil være med på å øke den grusomme snikskytingen av elefanter, skriver Laura Ingraham i Fox News på Twitter.

Andre har delt bilder av president Trumps sønner som poserer med døde dyr under jakt-turer i Afrika.