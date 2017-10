Det kurdiske parlamentet stormet av demonstranter

Etter at det ble kjent at Barzani går av som president i Kurdisan, har store mengder av hans tilhengere stormet parlamentsbygningen i Erbil

Det meldes også om skyting i forbindelse med stormingen, som skal ha blitt utført av tilhengere av den regionale presidenten i irakiske Kurdistan, Masoud Barzani

Demonstrantene samlet seg i foajeen til den kurdiske nasjonalforsamlingen og ropte slagord mot Barzani-motstandere. Flere av dem hevder at de tilhører den kurdiske peshmerga-styrken.

Har vært presset til å trekke seg

– Etter 1. november vil jeg ikke lenger utøve mine funksjoner, og jeg avstår fra å utvide mitt mandat, skriver Barzani i et brev som ble lest opp for regionalforsamlingen i den kurdiske hovedstaden Arbil søndag.

70 av 111 parlamentsmedlemmer stemte også for å fordele presidentrollens makt mellom det lovgivende, utøvende og dømmende organ.

Barzani har vært under hardt press fra opposisjonen i irakisk Kurdistan om å trekke seg.

Satte i gang omstridt folkeavstemning

Mandag 25. september stemte et overveldende flertall for kurdisk uavhengighet i en avstemning som Barzani hadde tatt initiativ til, men som sentralregjeringen i Bagdad sterkt motsatte seg. Også nabolandene Tyrkia og Iran var svært kritiske til avstemningen.

For to uker siden rykket irakiske regjeringsstyrker inn i den oljerike Kirkuk-provinsen og gjenopptok kontrollen over den og de kurdiskkontrollerte provinsene Nineveh og Diyala.

Den raske kurdiske tilbaketrekkingen utløste beskyldninger blant kurdiske politikere og førte til at det regionale parlamentet utsatte valget på ny president som skulle funnet sted 1. november.