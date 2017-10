Denne sjokkvideoen fikk to sparket

De to sikkerhetsvaktene som halte passasjeren David Dao skrikende og blødende ut av et overbooket United Airlines-fly, etter at de hadde påført ham brukket nese, hjernerystelse og utslåtte tenner, har nå fått sparken.

Det melder luftfartsmyndighetene i Chicago som også opplyser at ytterligere to sikkerhetsvakter er blitt suspendert fra videre tjeneste, skriver CNN News.

Det sjokkerende opptrinnet fant sted 9. april. På en United-flight fra Chicago til Louisville i Kentucky ble det rett før avgang annonsert at fire passasjerer måtte bli igjen for å gi plass til flypersonale.

Passasjerene ble tilbudt 800 dollar for å gi fra seg setene sine, men ingen meldte seg frivillig. United Airlines plukket dermed ut fire tilfeldige passasjerer.

UKJENT BELØP: Crystal Dao Pepper, datteren til legen som ble kastet ut av United-maskinen mot sin vilje, forlater pressekonferansen med farens advokater etter at flyselskapet hadde inngått et forlik. Foto: AFP

Tre av passasjerene forlot flyet frivillig. Den 69 år gamle legen David Dao satte seg derimot på bakbeina og nektet å rikke seg fra setet.

«Bare drep meg!»

Dao, som lider av en lungesykdom, hadde vært i Chicago til behandling på sykehus. Basketaket ble filmet av medpassasjerer. Særlig ett opptak spredte seg som ild i tørt gress på sosiale medier.

Den virale videoen viser en blodig og pjuskete Dao som blir dratt ut av flyet mens han roper «Bare drep meg! Drep meg! Jeg vil bare hjem».

Opptrinnet vakte avsky og ble et PR-mareritt for flyselskapet som i tiden etterpå faktisk opplevde at aksjekursen sank.

Forslag om ny lov



– Dette er klart en systemsvikt. Vi har ikke gitt sjefer og mannskap tilstrekkelige retningslinjer slik at de kunne ha brukt sunn fornuft i denne situasjonen, erkjente Oscar Munoz, administrerende direktør i United Airlines.

OMDØMME-PROBLEM: Etter at den 69 år gamle legen David Dao ble slept ut av et United Airlines-fly på brutalt vis samlet demonstranter seg utenfor O'Hare International Airport i Chicago. Foto: AFP

– Vi kan ikke be politiet fjerne passasjerer som har betalt for et sete hos oss, tilføyde Munoz som senere la seg paddeflate, beklaget og inngikk et forlik med David Dao for å få den ytterst pinlige hendelsen ut av verden.

Tre dager etter at David Dao ble fjernet fra United-flyet med makt opplyste den demokratiske senatoren Chris Van Hollen at han ønsket å fremme en ny lov, «The Customer Cargo Not Act», som skal hindre at passasjerer som allerede er ombord på et fly blir fjernet med makt på grunn av overbooking, eller at ansatte i flyselskap ønsker å fly som passasjerer.