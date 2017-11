Dansegulv kollapset på nattklubb i Tenerife

I natt kollapset gulvet på en nattklubb i ferieparadiset Tenerife. Flere falt gjennom til kjelleren, og 22 ble skadet.

Rundt klokken halv tre i natt ga dansegulvet etter på den populære nattklubben Butterfly Disco Pub på Playa de las Americas i Tenerife.

– Det så faktisk ut som om gulvet på nattklubben delte seg i to, også falt folk ned i kjelleren under. Mange mennesker ble skadet, sier et vitne, ifølge Daily Mirror.

DRAMATISK: Rundt fire kvadratmeter gulv falt ned på den populære nattklubben på ferieparadiset. Foto: Tenerife Fire Department

Redningspersonell, som var på stedet helt til klokken seks i dag tidlig, forteller at det var nesten fire kvadratmeter gulv som raste. 22 personer ble skadet, skriver brannvesenet på sine nettsider. Videoer på sosiale medier viser at stemningen utenfor utestedet var dramatisk.

– Når gulvet kollapset, falt menneskene som var der fra høyden på omtrent en etasje, sa brannvesenet til nyhetsbyrået AFP.

22 SKADET: De rammede var mellom 20 og 60 år, og hadde skader som brutte ankler, alvorlige brudd, kutt og blåmerker. Alle ble fraktet til sykehus. Foto: Tenerife Fire Department

Ingen nordmenn skadet

Alle utestedet ble evakuert, og fraktet til sykehus. De rammede var mellom 20 og 60 år, og hadde skader som brutte ankler, alvorlige brudd, kutt og blåmerker.

Politiet har nå startet etterforskning for å finne ut hva som er årsaken til ulykken.

Tenerife er Spanias nest største øy, og et populært turistmål. 100.000 nordmenn reiser til den solfylte øya hvert år. Ifølge Utenriksdepartementets (UD) ser det ikke ut til at nordmenn skadet i ulykken.

– Vi har ingen opplysninger om at nordmenn er involvert, sier pressekontakt i UD, Ine Eriksen Søreide.

To franskmenn, én fra Belgia og én fra Romania er blant de som er bekreftet såret.

