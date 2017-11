Danmark: Kronprinsessen og barna ble vitne til dramatisk ulykke

En banevakt ble løpt ned av en hest foran kronprinsesse Mary og barna søndag.

Ulykken fant sted under det tradisjonsrike hesteløpet Hubertusjakten, som ble avholdt i Dyrehaven i København søndag.

Etter at løpet var over skulle rytterne inn på plassen ved Eremitageslottet, skriver danske B.T. En av rytterne kom inn i høy fart og hesten sprang rett over en av vaktene på plassen, som falt livløs om, viser videobildene av hendelsen.

– Mary og barna står på balkongen og vinker. Han faller om og virker stein død på bakken. Man ser at de (Mary og barna, red. anm.) får helt panikk og holder seg for øynene. De var tydelig sjokkert. Det var alle. Det ble helt stille, sier B.T.s journalist på stedet.

SKREMT: Kronprinsesse Mary og barna ser med forferdelse at en banevakt blir nedløpt av en hest under Hubertusjagten i Dyrehaven nord for København. Foto: Bax Lindhardt / NTB Scanpix

Det ble utført førstehjelp på vakten, som etter hvert ble kjørt vekk i ambulanse. Videobildene viser at han da var ved bevissthet. Pressetalsmann Danny Johansen for Hubertusjagten opplyser at mannen etter omstendighetene har det bra.

– Han satt og var kontaktbar da han ble kjørt av sted, sier Johansen til Ekstra Bladet.

Det legges til at mannen fikk en flenge i hodet etter sammenstøtet.

Hubertusjakten har blitt avholdt årlig i Dyrehaven siden 1900, og er en videreføring av parforcejakt, en nå ulovlig jaktform hvor jegere til hest brukte hunder til å utmatte byttedyret før det ble drept.

Arrangementet tiltrekker seg rundt 40.000 tilskuere hvert år, skriver Ekstra Bladet.