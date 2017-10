Danmark vil forby ansiktsdekkende plagg

Danmark kommer til å innføre forbud mot ansiktsdekkende plagg, slik Østerrike, Frankrike og Belgia har gjort tidligere.

Forslaget om et slikt forbud er fremmet av høyrepopulistiske Dansk Folkeparti og vil først og fremst ramme islamske plagg som nikab og burka.

Statsminister Lars Løkke Rasmussens parti Venstre støtter nå forslaget, men understreker at det kun vil gjelde plagg som dekker ansiktet, ikke hodeplagg som turban eller jødisk kippa.

– Man skal ikke kunne skjule seg i det offentlige rom, sier partiets politiske ordførere Jakob Ellemann-Jensen.

Et stort flertall i det danske folketinget, også fra opposisjonspartier som Socialdemokratiet, vil stemme for lovforslaget som på folkemunne er døpt burkaforbudet.

Enkelte unntak fra forbudet vil likevel bli gjort, understreker Mette Abildgaard i Det Konservative Folkeparti.

– Det skal fortsatt være rom for julenisser, jeg tør ikke gjøre meg til en av de politikerne som også vil avskaffe ham, sier hun.

– Vi skal selvsagt utforme denne lovgivningen for å sikre at man også i framtida kan kle seg ut under halloween og lignende, sier Abildgaard.



