Dame i rullestol stoppet nazimarsj

Nazister samlet seg lørdag til en ulovlig demonstrasjon i Göteborg. De møtte uventet motstand.

En rasende dame i elektrisk rullestol kjørte nemlig resolutt foran nazistene og tutet iltert. Innsatsen skapte jubel blant motdemonstrantene – og videoen av rullestolkvinnen vekker stor oppmerksomhet i Sverige, ifølge Aftonbladet.

Den ulovlige demonstrasjonen til Svenska motståndsrörelsen (NMR) fikk politiet til å sperre av flere gater i Göteborg – og sette inn store styrker.

Som bildene viser, blir kvinnen overtalt av en politimann til å kjøre unna.

En NMR-tilhenger skal ifølge Expressen ha blitt anmeldt for mishandling etter å ha dyttet en motdemonstrant i brystet. I tillegg skal en motdemonstrant være anmeldt etter å ha slått en NMR-demonstrant i ansiktet.

En tilfeldig forbipasserende reagerte på at NMR-demonstrantene delte ut løpesedler.

– Jeg synes ikke det er greit at de deler ut flygeblad. (...) Det er for jævlig og jeg blir så sint. Jeg synes dette er feil, sier Lena Trydemo (59) til Expressen.

Det er ikke noen ufarlige nybegynnere rullestol-kvinnen stoppet i går.

De svenske avisene Aftonbladet og SvD har gransket og kartlagt de svenske nazistene i og rundt Nordiska motståndsrörelsen (NMR) de siste tre årene.

De fant ut at 27 av dem er dømt for vold. Seks av ti er under 30 år. Mellom 2004 og 2016 kalte de seg både for Svenska motståndsrörelsen og Nordiska motståndsrörelsen.