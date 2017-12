CNN: Trump skal ha visst at Flynn førte FBI og visepresidenten bak lyset

WASHINGTON, D.C. (VG/NTB) Sjefsadvokat i Det hvite hus, Donald McGahn, skal ha fortalt dette til presidenten i januar.

Ifølge CNN skal McGahn ha fortalt til Donald Trump at han trodde daværende nasjonal sikkerhetsrådgiver Michael Flynn førte både FBI og visepresident Mike Pence bak lyset angående sin kontakt med Russlands ambassadør.

Advokaten, som anbefalte Trump å sparke Flynn, basert dette på samtaler han hadde med daværende, fungerende justisminister Sally Yates, opplyser kilder som er kjent med hendelsene.

Flynn gikk av første noen uker senere.

Dette reiser nye spørsmål om hva Trump visste da han senere skal ha bedt daværende FBI-direktør James Comey om å stoppe etterforskningen av Flynn.

Trump: Flynn urettferdig behandlet



Trump har ikke kommentert disse påstandene, men sa mandag at han mener tidligere sMichael Flynn, som innrømmer å ha løyet til FBI, er urettferdig behandlet.

Samtidig hevder presidentens personlige advokat at Trump ikke kan gjøre seg skyldig i å hindre etterforskningen, slik motstanderne har anklaget presidenten for.

– Jeg synes det er synd, sa Trump mandag da han på ny kritiserte spesialrådgiver Robert Muellers Russland-etterforskning.

Trump tilføyer at Flynns situasjon er «veldig urettferdig». Presidenten prøvde å sette håndteringen av Flynn opp mot behandlingen av sin demokratiske rival i presidentvalget, Hillary Clinton, som presidenten sier «løy mange ganger til FBI og ingenting skjedde».

– Flynn løy og så ødela de livet hans, sier Trump til pressen i Washington.

Ekspert: Trump kan indirekte ha implisert seg selv i Russland-sak

Advokat rykker ut

FBI har imidlertid ikke konkludert med at Clinton løy til agentene i forbindelse med hennes bruk av en privat epostserver. Byråets daværende sjef James Comey sa i fjor at de ikke hadde noe grunnlag for å slå fast at hun løy til FBI. Flynn har på sin side erklært seg skyldig i å ha løyet til FBI om å ha kontaktet Russlands ambassadør på Trumps vegne.

I et intervju med nyhetsnettstedet Axios slår advokaten John Dowd mandag tilbake mot Trumps kritikere. De har anklaget presidenten for å blande seg inn i den pågående etterforskningen av tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn, som samarbeider med Muellers gransking.

– Presidenten kan ikke hindre etterforskning fordi han ifølge grunnloven er den øverste lederen for politimyndighetene og er i sin fulle rett til å uttale seg om en hvilken som helst sak, sier Trumps advokat Dowd.

Tidligere toppdiplomat til VG: – Det er forferdelig for USA det som nå skjer i utenriksdepartementet

Omstridt Twitter-melding

Presidentens kritikere har spesielt hengt seg opp i en Twitter-melding som ble sendt ut i helgen, og som bygger opp under det CNNs kilde hevder om hva Trump visste.

– Jeg måtte sparke general Flynn fordi han løy til visepresidenten og FBI. Disse løgnene har han erklært seg skyldig i. Det er veldig synd, fordi handlingene hans under overgangsperioden var i tråd med loven. Det var ingenting å skjule, skrev Trump på Twitter lørdag.

Skal man tro Trumps melding på Twitter, betyr det at presidenten ba FBI om å droppe etterforskningen av en medarbeider som Trump visste hadde begått en forbrytelse – nemlig å lyve for FBI. Det kan tolkes som et forsøk på å hindre den pågående etterforskningen, noe som i så fall kan danne grunnlag for en riksrettssak.

Bakgrunn: Trumps Flynn-kommentar vekker oppsikt.

Det har stormet rundt også andre av Trumps twittermeldinger den siste tiden. I november retweetet han høyreekstreme kontoer, noe som vakte sterke reaksjoner blant mange:

«Arrogant»

– Twitter-meldingen innrømmet ikke hindring av etterforskningen. Det er en kunnskapsløs og arrogant påstand, sier Dowd, som tidligere har tatt på seg ansvaret for å ha skrevet meldingen.

Kilder tett på Trump-administrasjonen har sagt det samme til Washington Post , og har kalt meldingen slurvete og uheldig.

– Jeg driver ikke med tvitring, det var ikke meningen å skape nyheter, har Dowd sagt til NBC , og har forklart at han laget et meldingsutkast som han siden dikterte muntlig.

Demokratenes øverste representant i Senatets justiskomité, Dianne Feinstein fra California, har sagt at komiteen er i ferd med å se på om det kan bygges en sak mot Trump om hindring av etterforskningen.