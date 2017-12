Christine Keeler er død. Hun ble 75 år gammel. Den tidligere modellen og nattklubbdanseren var sentral i den såkalte Profumo-skandalen i Storbritannia, en av historiens mest omtalte sex-skandaler.

Keeler døde av lungesykdommen kols på et sykehus i London mandag kveld, opplyser familien.

Keeler var 19 år og jobbet som nattklubbdanser da hun i 1963 hadde et forhold til britenes daværende krigsminister John Profumo. Da det også ble kjent at hun hadde ligget med Sovjetunionens marineattaché Jevgenij Ivanov, som hadde bånd til russisk etterretning, ble det en stor skandale.

For ChristineKeeler var livet ødelagt den vakre fotomodellen ble utpekt til selve skurken i dramaet, hun trøstet seg med alkohol og narkotika, og endte som sosialkasus.

– Det er vanvittig å tro at Christine Keeler kan ha sagt til John Profumo «Forresten, kjære, når ankommer rakettene til Tyskland», mens de lå inntil hverandre i sengen, har Ivanov uttalt i etterkant.

Samtidig bød skandalen fra 1963 på enkelte gjesteopptredner i rampelyset av mer frivillig art for Christine Keeler. Som da filmen «Scandal» hadde premiere i 1989 og som handlet om hennes utesevevende liv.

Christine Keeler var til stede ved premieren i London ankom hun sønnen Seymour (17 år den gang ) som var fra det 18 måneder lange ekteskapet med Anthony Platt. Livet etter det søte 60 tallslivet har ikke vært noen dans på roser for Christine Keeler, skrev VG den gangen.

–Tilværelsen som call girl med champagne, god betaling, kunder på ministerplan og diplornatnivå, forandret seg til en bortgjemt og skamfull epoke i en kommunal leilighet i London. Hun er merket av de harde årene i fattigdom, rapporterte VGs London-korrespondent.

Profumo, som døde i 2006 91 år gammel, løy om sitt forhold til Keeler i parlamentet, og da dette ble kjent, ble han tvunget til å trekke seg. Skandalen bidro også til at de konservative tapte valget året etter.

Profumo måtte forlate britisk politikk etter at det ble avslørt at han hadde løyet for parlamentet. Han levde resten av livet en tilbaketrukket tilværelse mens han jobbet med veldedighet, men navnet hans har dukket opp igjen i mediene nesten hver gang en ny sexskandale har rammet britisk politikk.

Han ble beskyldt av tidligere kolleger for å være årsaken til at den konservative Macmillan-regjeringen endte i en dyp krise og mistet flertallet ved valget året etter skandalen.