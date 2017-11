Charles Manson (83) er død

Seriemorderen Charles Manson er død, 83 år gammel.

Meldingen kommer etter rapporter om at han skal ha vært svært syk.

Fengselsmyndighetene i California har bekreftet dødsfallet, som inntraff klokken 08.13 søndag morgen lokal tid, ifølge TMZ.

Manson soner en livstidsdom for flere groteske drap og ble så sent som i 2012 nektet prøveløslatelse.

«Blomsterbarn»

Charles Manson er en av USAs mest beryktede drapsmenn. Han ledet på sekstitallet en kult med såkalte «blomsterbarn» som han omkranset seg med – svært mange av dem var unge kvinner.

Manson drepte ingen selv, men ble dømt for medvirkning til ni bestialske drap som ble begått av hans tilhørere i Los Angeles i 1969. Domstolen mente Manson beordret drapene.

En av kvinnene som ble drept var Sharon Tate (26), den gravide konen til regissøren Roman Polanski.

Innlagt på sykehus



Han ble innlagt på sykehus like før helgen av ukjente årsaker. En kilde hevdet da overfor TMZ at det bare var et tidsspørsmål før Manson dør, mens fengselsmyndighetene i California ønsket ikke å kommentere 83-åringens helsetilstand.

Manson ble også lagt inn på sykehus i januar for en operasjon som legene senere mente han var for svak til å tåle. Han ble dermed sendt tilbake til fengselet.