To fly kolliderte på flyplass i Toronto

Kollisjonen på Pearson International Airport fredag førte til en liten brann på det ene flyet og en nødevakuering på det andre.

Dette melder flere kanadiske og amerikanske medier.

WestJet-fly nummer 2425 var på vei mot gaten etter å ha kommet fra Cancún da et Sunwing-fly rygget inn i det.

Det andre flyet hadde ingen passasjerer eller ansatte om bord, ifølge CBC. Det har nå blitt satt i gang en undersøkelse for å finne ut av hvordan ulykken skjedde.

Beverly MacDonald representerer de lokale myndighetene og forteller til CBC at ingen ble skadet av passasjerene, mens et medlem av nødetatene ble skadet og har blitt tatt til sykehuset.

Slik så det ut da flyene kolliderte:

Kaotisk situasjon

CBC har snakket med flere passasjerer, som forteller om en meget kaotisk situasjon.

– Folk skrek og fikk panikk mens de ansatte prøvde ropte for å kontrollere situasjonen, sier Gustavo Lobo. Han sier at det hele var «kaos».



Ifølge Lobo reagerte passasjerene først med lettere sjokkert latter da de så at de hadde kollidert med et annet fly, men situasjonen ble langt mindre morsom da brannen plutselig oppsto.

Etter hvert kom passasjerene seg av flyet gjennom nødutgangene, men ifølge Lobo tok det ekstra lang tid siden noen insisterte på at de skulle ha med seg bagasjen sin.