Tidligere Taliban-gissel siktet for seksuelle overgrep

Joshua Boyle, som ble holdt som gissel i Afghanistan i fem år, er i hjemlandet Canada siktet for frihetsberøvelse, trusler og seksuelle overgrep.

Boyle og kona, amerikanske Caitlan Coleman, ble sluppet fri i oktober, sammen med tre barn som alle ble født mens paret ble holdt fanget av en Taliban-tilknyttet gruppe. Canadieren opplyste at en nyfødt datter ble drept da de ble tatt til fange.

Mandag meldte den canadiske kringkasteren CBC at Boyle er siktet for 15 ulike forhold, inkludert seksuelle overgrep, trusler og frihetsberøvelse. Opplysningen er fra rettsdokumenter, som også viser at Boyle ble fremstilt for en domstol mandag.

Forholdene han er siktet for skal ha skjedd i Ottawa mellom 14. oktober og 30. desember. Det kommer ikke frem hvem han skal ha begått de ulike lovbruddene mot.

– Boyle antas å være uskyldig. Han har aldri vært i trøbbel før. Det er ikke lagt fram noen beviser ennå, noe som er vanlig på dette stadiet i en rettsprosess, skriver mannens forsvarer i en epost til CBC. Han sier det er begrenset hva han kan si om saken. Politiet har ikke ønsket å kommentere saken.

I løpet av de fem årene i fangenskap, ble familien flyttet mellom 23 ulike steder på begge sider av grensen mellom Afghanistan og Pakistan. Boyle har forklart at gruppen som tok paret som gisler drepte den nyfødte datteren deres og voldtok kona mens de var i fangenskap.

Han har også fortalt om tre fengsler, der ett var spesielt barbarisk, mens et annet var spesielt voldelig. Både han og kona skal ha blitt utsatt for vold.

