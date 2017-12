Sky News: Britiske UD-ansatte advarte mot Boris Johnson

PARIS/OSLO (VG) Sentrale folk i britisk UD advarer utenlandske regjeringer mot å høre på hva utenriksminister Boris Johnson sier, hevder Sky News. Mandag møter Johnson sin kollega Ine Eriksen Søreide (H) i London.

Den irske regjeringen fikk klar beskjed om «ikke å høre på hva enn han har å si» da de skulle ta imot Storbritannias utenriksminister Boris Johnson til et offisielt besøk i Dublin for et par uker siden, erfarer Sky News.

Whitehall, det britiske Utenriksdepartementet, skal ha bedt irene om å «ignorere hvert ord han ytrer i offentlighet», ifølge kanalen, som ikke oppgir sin kilde for påstandene.

Britene er i innspurten mot å levere et forslag til brexit som må godkjennes av EU før neste steg av forhandlingene kan begynne. Derfor er det er mye på spill for britene nå, og presist diplomati er helt avgjørende.

Undergraver sjefen

– Dersom offisielle krefter i Whitehall forsøker å undergrave det som deres egen utenriksminister sier, er dette ganske oppsiktsvekkende. Men det er viktig å huske på Johnsons bakgrunn: Som en forkjemper for Brexit la han seg ut med flertallet av nordirene som ville forbli i unionen. Og nå er problematikken rundt den fremtidige grensen mellom Irland og Nord-Irland et av de mest betente temaene i brexitforhandlingene, sier professor i moderne europeisk historie ved NTNU, Kristian Steinnes, til VG.

Søreide møter Boris

Mandag skal Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) treffe sin motpart Boris Johnson i London for et bilateralt møte og tenning av den norske julegranen i Englands hovedstad.

På vegne av det norske utenriksdepartementet ønsker ikke kommunikasjonssjef Frode O. Andersen å kommentere hvorvidt Norges delegasjon har fått advarsler om Johnson. Han vil heller ikke uttale seg om det Sky News melder.

Det britiske utenriksdepartementet avviser det som kommer frem i artikkelen.

NESTE UT: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide møter Boris Johnson i London, mandag 4. desember. Foto: FRODE HANSEN, VG



Boris Johnson, som i kraft av sin stilling er Storbritannias fremste diplomat, har flertallige episoder bak seg som kan betegnes som annet enn diplomatiske.

Senhøstens store brøler var da Johnson i et forsøk på å fordømme menneskerettighetsbrudd i Iran, endte opp med å si at en fengslet britisk-iransk hjelpearbeider, Nazanin Zaghari-Ratcliffe, var i Iran for å lære opp journalister. Dette kan koste kvinnen dobbelt så lang tid i fengsel. Zaghari-Ratcliffe var bare på familiebesøk i Iran. Fadesen har utviklet seg til en bilateral knipe mellom Storbritannia og Iran.

BORIS JOHNSONS UTTALELSER * Johnson vant en diktkonkurranse med et limerick om Erdogan der Tyrkias president «raser fra seg» ved hjelp av ei geit. * Johnson har sammenlignet Hillary Clinton med en «sadistisk sykepleier på mentalsykehus», og antydet at Barack Obama bærer nag til britene som følge av sine kenyanske røtter. * Russlands president Vladimir Putin er blitt kalt en «nådeløs og manipulativ tyrann» som ligner på husnissen Noldus i Harry Potter. * EUs forsøk på skape et «overnasjonalt Europa» er blitt nevnt i samme åndedrag som både Adolf Hitler og Napoleon. * Lederkampen i Det konservative partiet har Johnson kalt «orgier i kannibalisme og høvdingdrap à la Papua Ny-Guinea». *Krisene i Ukraina og Syria hadde ikke utviklet seg dersom Donald Trump var president da konfliktene oppsto, mener Johnson. (Kilde: NTB)

Kritiseres i lekket rapport



I et lekket dokument fra den irske regjeringen beskriver representanter fra irsk UD at flere europeiske ledere skal ha reagert på oppførselen til Boris Johnson og Storbritannias sjefforhandler Davis Davis under brexitsamtalene.

Uttrykk som «lite imponerende» og «overraskende» blir brukt for å beskrive den britiske regjeringens brexit-spydspisser, ifølge blant andre The Guardian.



Trøblete høst



Det har vært en trøblete høst for regjeringssjef Theresa May. Parallelt med Boris` Iran-blemme, kom det frem at bistandsminister Priti Pratel hadde hatt møter med høytstående politikere i Israel uten å informere hverken statsminister May eller Utenriksdepartementet.

Pratel måtte gå. Det måtte også forsvarsminister Michael Fallon, etter påstander om sextrakassering.

Mange fra Johnsons eget parti tok til orde for at samme skjebne burde gjelde han, ifølge The Guardian, men Theresa May ser ut til å tolerere Johnsons uvanlige stil som toppdiplomat. Meningene om han er delte, sier professor Steinnes.

– Han er en populær og kontroversiell politiker på en og samme tid. Johnson fikk denne høythengende posten fordi han frontet brexit. Nå ansvarliggjøres han for det han kjempet for at skulle skje. Hvorvidt folket mener han gjør en god jobb eller ikke, vil nok avhenge av om du spør brexit-forkjemperne, eller dem som ville forbli en del av EU.