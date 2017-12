Nord-Irland tilbudt «norsk» løsning - da bråstoppet brexit-møtet

BRUSSEL (VG) Statsminister Theresa May ville tilby Nord-Irland en «norsk løsning» i EUs indre market etter brexit, men skal ha blitt stoppet av sin egen regjeringspartner.

Den britiske statsministeren kom til Brussel mandag for å få det grønne lyset fra EU som ville bety at brexit-forhandlingene kunne fortsette.

Men etter mandagens toppmøte med EU-president Jean-Claude Juncker i EU-hovedkvarteret, måtte May innrømme at en avtale med EU om det fremtidige forholdet til Irland, fortsatt ikke var på plass.

– Det er fortsatt noen temaer som gjenstår, sa May på en kort pressekonferanse med Juncker mandag ettermiddag.

Nord-Irland skulle bli i EUs indre marked



Ifølge flere britiske medier var det de nord-irske unionistene, som er May og de konservatives støtteparti i det britiske parlamentet, som satte foten ned for den løsningen May hadde tenkt ut for Nord-Irland:

Forslaget skal ha vært å gi Nord-Irland full tilgang til det indre markedet, men uten medlemsskap - til forveksling lik Norges tilknytning til EU gjennom EØS-medlemskapet.

Unionistene sa nei



BBC melder mandag ettermiddag at May måtte bryte opp fra møtet med Juncker for å ringe partilederen for de nord-irske unionistene Arline Foster, som hadde store betenkeligheter med London-regjeringens skisse:

– Vi vil ikke akseptere noen form for regulatorisk avvik som skiller Nord-Irland fra resten av Storbritannia, sa Foster på en pressekonferanse mandag.

Dermed har ikke Theresa May flertall for løsningen som skulle få brexit-forhandlingene ut av bakevjen og over i en ny fase.

Tre krise-saker

Gjennom hele brexit-prosessen i år har EU stått fast på at det ikke blir noen forhandlinger om Storbritannias exit fra EU før tre spørsmål er avklart:

** Fremtiden for EU-borgere som nå bor i Storbritannia.



** Britenes fremtidige budsjett-støtte til EU etter bruddet, også kalt skismisse-bidraget,

** Og en løsning på grensespørsmålene mellom Irland og Nord-Irland, som er økonomisk tett sammenvevd og hvor Irland ikke ville godta en hard yttergrense for fremtiden.



Skottland krever likebehandling



Den britiske statsministeren fastholdt mandag at hun vil jobbe for en løsning før EU-toppmøtet om 10 dager skal ta stilling til videre forhandlinger med Storbitannia.

Forslaget om å la Nord-Irland få beholde et nesten-medlemskap i EU, ble i Skottland lest som en åpning for at også Skottland - hvor et stort flertall vil forbli EU-medlemmer - måtte få samme unntak:

Hvis det ikke blir en norsk status (som EØS-avtalen) for hele Storbritannia, og Nord-Irland kan få det, hvorfor kan ikke andre også få det, spurte Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon på Twitter mandag ettermiddag.

Også Londons ordfører, Sadiq Khan, tvitret at en lignende avtale for hovedstaden ville kunne berge ti-tusener av arbeidsplasser i Europas finans-hovedstad.