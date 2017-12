Mayday for May

PARIS (VG) Mens hun basker med sexskandaler og statsråder som går, er presset enormt på Storbritannias Theresa May for å levere en mer EU-vennlig Brexit-plan på mandag.

– Klokken tikker, advarte EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker da forhandlingsdelegasjonene fra EU og Storbritannia skiltes etter forrige runde med brexit-diskusjoner, og understrekte med dette det åpenbare stresset statsminister Theresa May nå befinner seg i.

Fristen for Storbritannia til å vise større vilje til å strekke seg mot et forslag EU liker, er mandag 4. desember. Kvinnen som har presset på seg til å få dette i mål, har allerede fullt opp etter en høst som må kunne betegnes som et politisk mareritt.

Mays regjering har mistet flere statsråder etter avsløringer og beskyldninger om henholdsvis seksuell trakassering og uetisk oppførsel. Personlig opplever hun stadig mindre støtte både fra velgerne og egne i partiet. Brexitforhandlingene, som er så viktig at de bestemmer britenes fremtid som selvstendig nasjon utenfor EU, er dermed kun en liten del av et gigantisk fjell av bekymringer for Tory-statsministeren nå.

Regjeringen smuldrer

Allerede i begynnelsen av oktober erklærte ukeavisen The New Statesman at Theresa May kun er « én krise unna selvdestruksjon». « Hvor mye mer lidelse kan Theresa May klare?», var overskriften i The Guardian en måned etter.

– Alt det som har skjedd i høst er blitt veldig alvorlig for May. Hun har lite spillerom etter valget i juni. Hun styrer en mindretallsregjering. Du kan si hun er på en stadig nedadgående spiral, fordi det hele tiden kommer nye anklager mot henne. Motstanderne og opposisjonen bruker selvfølgelig dette for hva det er verdt, forteller Storbritannia-ekspert Jan Erik Mustad, førstelektor ved Universitetet i Agder, til VG.

Da høsten kom og #metoo-kampanjen satte søkelyset på seksuell trakassering, ble de virkelig tøft for regjeringsleder May.

1. november mistet hun forsvarsminister Michael Fallon, som gikk av etter anklager om seksuell trakassering. Theresa Mays nærmeste medarbeider, Damian Green, er fortsatt under etterforskning for sextrakassering og oppbevaring av pornografisk materiale på sin jobb-PC. Kort tid etter Fallons fall var det bistandsminister Priti Patel sin tur til å gå, fordi hun hadde holdt en rekke private møter med politikere i Israel skjult for regjeringen.

Utenriksminister Boris Johnson har også tabbet seg ut med en uttalelse som kan føre til at en britisk-iransk hjelpearbeider får doblet fengselsstraffen i Iran. Dessuten skal en av det konservative partiets viktigste velgjørere, Lord Ashcroft, ha plassert store pengesummer på skjulte konti i Bermuda, ifølge Paradise Papers.

Mener May blir



ALENE: Det er ikke lett å være ansvarlig for å løse opp 43 år med europeisk samarbeid på vegne av Storbritannia. FOTO: REUTERS

«For et rot. For et uverdig, ødeleggende kaos britisk politikk er i akkurat nå», skriver i avisen The Guardian på lederplass om situasjonen i britisk politikk.

Spørsmålet mange stiller seg er om Theresa May kan holde på sin stilling når regjeringen hennes smuldrer opp. Mustad mener at dersom en statsleder hadde vært så svekket i en annen situasjon, ville det nok ligget an til nyvalg, men at det sitter langt inne nå.

– Foreløpig virker det som om parlamentet tar til takke med Mays regjering, fordi man ønsker å konsentrere seg om å forhandle for en brexit. Dessuten frykter noen at et nyvalg vil resultere i en tilsvarende knapp seier til Labour. I så fall kan splittelsen og kaoset komme til å fortsette, bare med en annen leder på toppen, sier Mustad til VG.

May får Brexit-skyld

BREXIT-DISKUSJONENE NÅ: Forhandlingsgruppene fra Storbritannia og EU møtes månedlig. For tiden dreier samtalene seg rundt tre hovedpunkter: 1. Hvor mye britene skylder og må betale for å forlate unionen. 2. Hva som skal skje med grensen til Irland, som etter Brexit blir den eneste grensen mellom et EU-land og Storbritannia. 3. Hva skal skje med briter i andre EU-land og EU-borgere i Storbritannia.



Den 14. Og 15. desember skal EU-landene og Storbritannia vurdere om det har vært nok fremgang til at samtalene kan fortsette.



Selv om Brexit-forhandlingene har pågått siden 29. mars, er EU ikke fornøyd med hva britene så langt har foreslått. Heller ikke britene er tilfredse med forhandlingsarbeidet som May gjør på deres vegne.

Nesten to av tre briter mener at Theresa Mays regjering gjør en dårlig jobb. Til sammenligning var bare 35 prosent misfornøyde i april, viser en meningsmåling for Business Insider.

«Theresa May lederkrise kan ødelegge vår Brexit-avtale» skriver storavisen The Telegraph på lederplass.

– Hver gang det skjer noe, for så vidt ofte utenfor hennes kontroll, så svekker det regjeringen og også deres handlekraft inn mot brexitforhandlingene. Folk mister tillit til at politikerne kan klare å fremforhandle en avtale som er til deres beste, sier Mustad til VG.



Dersom Storbritannia på mandag ikke leverer et forslag som EU kan si seg enig i, kan britene bli tvunget til å vente helt til neste år før EU-landene sier seg villig til å starte på fase to av forhandlingene, skriver NTB.

Fase 2 er noe britene svært gjerne vil komme raskt i gang med, da den vil legge rammene for en fremtidig handelsavtale. I den fortsatt pågående fase 1, har ikke partene gjort mer enn å diskutere vilkårene for bruddet med EU.