Enig om grunnlaget for Brexit – nå begynner den virkelige jobben

PARIS (VG) De siste 9 månedene med forhandlinger har bare vært en oppvarming til de virkelig tøffe takene, som starter nå.

Fredag morgen kom Storbritannias statsminister Theresa May og EU-kommisjonen president Jean-Claude Juncker til enighet om en avtale for hvordan Storbritannias utmelding fra EU skal foregå.

Det er likevel bare et museskritt i retning en løsrivelse for britene fra den europeiske unionen.

Fortsatt gjenstår 476 dager med svært harde forhandlinger. Frem til nå har samtalene bare handlet om skilsmissen. Det er nå den virkelige jobben, med å finne ut hvordan det fremtidige forholdet mellom partene skal bli, begynner.

VIL OGSÅ HA: Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon liker dårlig at nord-irene får spesialbehandling. FOTO: AFP

Sentralt i den nyannonserte enigheten mellom partene, er garantien til EU-landet Irland om at det ikke skal bli en hard grense mellom dem og republikken Nord-Irland etter Brexit. Slike garantier er det flere som ønsker seg.

«Å gå videre til fase 2 er bra, men djevelen er i detaljene og det er nå det virkelig blir vanskelig. Hvis Brexit skjer (jeg skulle ønske det ikke gjør det), er det å bli i det indre markedet og tollsamarbeidet det eneste fornuftige alternativet. Alle særavtaler for Nord-Irland må også være tilgjengelig for andre nasjoner i Storbritannia». skriver Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon på Twitter fredag.

Handel på agendaen

Det som kalles «fase 2» er når partene virkelig kan starte diskusjoner om hvordan det fremtidige forholdet mellom Storbritannia og EU skal være, særlig med tanke på handel.

Nettsiden Politico har sett et utkast for neste fase, som blant annet advarer britene om at de ikke lenger kan delta i, eller nominere, nye medlemmer til den europeiske unionen, og at Storbritannia likevel må implementere alle nye regler EU vedtar mens fasen pågår. De må også fortsette å tillate den samme flyten over landegrensene slik EU-landene har i dag, skriver den politiske nettavisen.

EUs president Donald Tusk mener det bare er å hoppe i det, slik at EU og Storbritannia umiddelbart bør starte forhandlingene om en såkalt overgangsperiode etter brexit, ifølge NTB. Overgangsperioden er tiden når Storbritannia slutter å være medlemsland, men fortsetter å være med i det indre marked og tollunionen. Britene har foreslått at denne perioden skal strekke seg over to år, fra datoen når forhandlingene skal avsluttes, den 29. mars 2019, men dette er det ikke ennå oppnådd enighet om.

Rent formelt er det EUs ministerråd som vil ta stilling til om forhandlingene kan gå over til den andre fasen, når de møtes i Brussel for årets siste brexit-treff den 15. desember. Da har alle de 27 medlemslandene rett til å ytre seg om hvorvidt de mener at tilstrekkelige fremskritt er nådd for at fase 2 kan begynne. Hver og én av landene har også mulighet til å legge ned veto.

NÅ BRAKER DET LØS: Den snart avsluttede fase 1 i Brexit-forhandlingene er egentlig bare et grunnarbeid, før britenes Theresa May og EUs Jean-Claude Juncker kan begynne diskusjonen om de store temaene. FOTO: AFP

Svindyrt skilsmisseoppgjør

BREXIT: STATUS NÅ: * 8. desember ble det oppnådd tilstrekkelige framskritt i forhandlingene om rammene for brexit, til at fase to av forhandlingene kan innledes. * Fase omfatter blant annet samtaler om en fremtidig handelsavtale. * 29. mars 2019 går britene ut av EU, med mindre partene enstemmig blir enige om en utsettelse. ( Kilde: NTB)

Summen britene må betale for å komme seg ut av EU har vært én av tre viktige punkter å få klarhet i. Fredag morgen meldte Financial Times at det er oppnådd enighet om mellom 40 og 60 milliarder euro, en sum som vil få mange av brexit-forkjemperne til å se rødt.

I et brev til Theresa May denne uken krevde 30 profilerte brexitforkjempere i Mays eget parti at hun skulle forlate forhandlingsbordet dersom EU krevde så mye som en pence av britene.

Irland puster ut



Det mest betente punktet for brexitdiskusjonene har vært hva man skal gjøre med det som blir Storbritannias eneste landegrense mot et EU-land, nemlig den historisk svært trøblete grensen mellom Nord-Irland og Irland. Det var dette temaet som gjorde at partene ikke kom til en enighet tidligere i uken.

GREI START: Irlands statsminister Leo Varadkar er glad for forsikringene om at det ikke blir en hard grense til nord-irene, men mener mye gjenstår å få klarhet i. FOTO: REUTERS

Da May og Juncker tok hverandre i hendene i morgentimene fredag, var det med en felles forsikring om at det ikke skal være en såkalt hard grense mellom Irland og Nord-Irland. Detaljene gjenstår å bli enige om, men Irlands statsminister har fått forsikringene han ville ha.



– I dag er en viktig dag. Vi har kommet til en tilfredsstillende konklusjon, sa Leo Varadkar på en pressekonferanse i Dublin i formiddag, men la likevel kjapt til at «dette er ikke slutten, men slutten på begynnelsen».

Denne høsten har britiske aviser skrevet mye om at Theresa Mays regjerings svake stilling kanskje er den største snubletråden for å kunne komme til en vellykket avtale.

Da var det kanskje ekstra kjærkomment at EUs Donald Tusk kaller fredagens enighet en «personlig seier» for Storbritannias statsminister May.

