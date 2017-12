Brexit står og faller på denne grensen

PARIS ( VG) Irskegrensen er det største hindret for at Brexitforhandlingene kan fortsette som planlagt. Mange frykter at den blodige konflikten kan blusse opp igjen.

Mandag må britenes statsminister Theresa May levere et tilbud til EU som vil avgjøre om Brexitforhandlingene kan fortsette som planlagt, eller om de blir stående på stedet hvil i opptil ett år.

Når hun og EUs president Jean Claude Juncker møtes til lunsj på mandag forventer EU et raust forslag for hvor mange milliarder britene er forberedt på å betale for skilsmisseoppgjøret, men langt mer betent enn det, er spørsmålet om hva man nå skal gjøre med grensen mellom Irland og Nord-Irland.

Dette blir den eneste landegrensen mellom Storbritannia og EU etter brexit, og det er også en grense som har krevd tiår med forhandlinger for å oppnå den skjøre freden som eksisterer i dag. Mange er bekymret for at en gjeninnføring av en «hard» landegrense kan få den blodige konflikten til å blusse opp igjen.

Nå: «Usynlig» grense

I dag er grensen helt usynlig. Reiser du mellom Nord-Irland og Irland vil du ikke engang merke at du krysser en landgrense. 30-40.000 mennesker pendler over grensen hver dag. Ikke minst er mangelen på hindre essensielt for handelen: For eksempel lages iskrem med melk fra Irland som går over grensen til nord-irland for å prosesseres, og deretter kommer tilbake til Irland for å pakkes. Det foregår sømløst.

Men når dette blir det eneste landeskillet mellom Storbritannia og EU etter Brexit, betyr det at en eller annen form for grensekontroll sannsynligvis blir nødvendig.

Nord-irene stemte for å være i EU, men deres stemme blir ikke hørt. For dem vekker bare tanken på grenseposter og kontroller vonde minner fra de blodige konfliktene som destabiliserte regionen i to tiår frem til 1998, forklarer Nord-Irland-ekspert Jan Erik Mustad til VG.



– Dersom man nok en gang må forholde seg til tollstasjoner og sjekk av pass på reise mellom landene, er mange redde for at den skjøre freden kan slå sprekker. Dessuten frykter folk at irene i mindre grad vil ønske å handle med Nord-Irland dersom dagens frie flyt opphører. Det igjen kan jo få store økonomiske konsekvenser for regionen, sier førstelektor Mustad ved Universitetet i Agder.

Knusende dom



De foreløpige signalene fra britene går ut på at de ikke vil opprette noen fysiske hinder ved grensen, men de mener samtidig at man må ha en «vente og se»-holdning til hvordan dette skal utvikle seg fremover, særlig med tanke på hva slags avtaler de gjør med EU for handel, skriver den politiske nettavisen Politico.

Det er ikke godt nok for Irland. Et lekket dokument fra den irske regjeringens møter med samarbeidspartnere i EU, beskriver britiske diplomaters arbeid som «kaotisk», «overraskende», «svært negativt» og «lite imponerende», skriver The Guardian.

I Irland har statsminister Leo Varadkar gått så langt som å true med å blokkere at forhandlingene går videre til neste fase, som etter planen skal skje i midten av desember, noe han faktisk har makt til å gjøre. Hver av EUs medlemsland har anledning til å legge ned veto, og EU har gitt klare signaler om at de støtter irene i deres bekymring.



– Spørsmålet om hva som skal skje med denne grensen blir så viktig fordi det blokkerer for at man kan gå videre til andre aspekter ved Brexit. Her ligger litt av problemet: Mens britene ser for seg å kunne forhandle om flere ting parallelt, krever EU, og særlig da Irland, at det blir klarhet i dette før man kan gå videre til neste fase i forhandlingene.

Irene mener en løsning på problemet kunne vært at Nord-Irland alene forblir i tollunionen, men dette forslaget blir tvert avvist fra London, skriver The Guardian. Theresa Mays samarbeidsparti i regjeringen, det nord-irske DUP, og også sagt at en avtale som «kutter» Nord-Irland fra resten av Storbritannia, er helt uaktuelt.

– Løsningen på dette måtte være at Storbritannia forblir en del av EUs indre marked etter Brexit, men dette går jo på kollisjonskurs med Mays regjerings tidligere signaler om en hard brexit og økt kontroll over grensene, sier førstelektor Mustad til VG.



