Brexit: Nå begynner den tøffe jobben

BRUSSEL (VG) Nå når brexit er videre til fase 2, begynner de virkelig harde forhandlingene. Theresa May advares av EU-toppene.

Etter ni måneder med heftige diskusjoner har Storbritannia og de øvrige 27 EU-landene faktisk bare gjort forberedelser til å stille på startstreken.

Partene ble enige fredag formiddag om at fase 1 av brexitforhandlingene kan avsluttes, men det som venter de europeiske toppolitikerne på nyåret, er et skikkelig maraton.

Gjennombruddet i brexitforhandlingene var lenge etterlengtet for Theresa May, som med en gang twitret om «et viktig steg for å sikre en problemfri og ryddig brexit». EU-lederne på andre siden av forhandlingsbordet, derimot, var adskillig mer dempet i sin entusiasme.

– Den vanskeligste fasen er foran oss, kom det kontant fra Tysklands forbundskansler Angela Merkel, da hun og Frankrikes president Emmanuel Macron holdt en pressekonferanse i EUs forhandlingslokaler i Brussel.

EUs president Donald Tusk sier han er glad for enigheten, men bruker enda sterkere ord om utfordringene i neste fase.

– Det blir selvfølgelig også dramatisk vanskelig, sa Tusk da han møtte pressen ved toppmøtets slutt.

MØRKE SKYER I VENTE: Frankrikes president Emmanuel Macronog Tysklands forbundskansler Angela Merkel sa begge at brexitforhandlingene som venter blir langt verre enn de som ligger bak EU-landene. FOTO: AP

Sneglefart

En optimistisk britisk statsminister mener at man umiddelbart nå bør komme i gang med neste runde i forhandlingene, den som kalles «fase 2». Men EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker har sagt at det virkelig interessante, handelssamtalene, ikke vil starte før i mars 2018. Europas finansmarkeder er blant dem som føler at det haster.

– Selskaper står fortsatt overfor betydelig usikkerhet, og vi oppfordrer Storbritannia og EU27 til å komme til en enighet om overgangsordninger, sier den europeiske finansorganisasjonen EFME etter dagens brexitgjennombrudd, ifølge Guardian.



Handel blir et sentralt punkt på agendaen i fase 2. Theresa May har fått tre måneder på seg til å levere en samlet visjon fra den britiske regjeringen for hvordan de seg for seg en fremtidig handelsavtale med EU. Først etter det kan forhandlingene begynne.



Før den tid må 28 stats- og regjeringsledere gjøre om dagens fase 1- enighet til en lovtekst, og bli enige seg imellom om hvordan de vil at den såkalte overgangsfasen etter forhandlingenes slutt skal være.

For å sikre at ikke overgangen til en tilværelse utenfor EU blir for brå, har Storbritannia foreslått at de i de påfølgende to årene langsomt skal fases ut av EU. EU mener at Storbritannia værsågod må ha de samme forpliktelsene som andre EU-land i transittperioden, men at britene derimot ikke skal få nyte godt av privilegiene eller stemmeretten. Dette kommer til å bli gjenstand for diskusjoner i Brussel i 2018.

Fortsatt tre nøkkelproblemer

Selv om ingen avtaler har blitt inngått siden forhandlingene startet, har mye av diskusjonen gått rundt tre store utfordringer: Rettighetene til briter som bor i andre EU-land og vice versa, hvor mye britene skal betale for å forlate unionen, og hvordan man skal unngå problemer på grensen mellom Irland og Nord-Irland etter brexit.

Selv om EUs ferske uttalelse understreker at man har noen retningslinjer på plass her, gjenstår det at partene forhandler seg ferdige om disse brennbare temaene.