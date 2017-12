Brexit: May kjemper alene

BRUSSEL ( VG) Etter å ha blitt dolket i ryggen av sine egne i London, er Theresa May på plass i Brussel for å bli grillet av et samlet EU.

Theresa May kom direkte fra et regelrett mytteri på hjemmebane da årets siste og viktigste brexit-møte startet i brussel klokken 15 i torsdag. Nå skal kvinnen som ikke engang ba om brexit, likevel finne krefter til årsinnspurten av tidenes heftigste skilsmisseforhandlinger.

EU-toppmøtet hadde ikke rukket å starte før EUs president Donald Tusk gjorde det klart at det ikke skal bli lettere for May fremover, heller. Neste runde i brexitforhandlingene vil bli enda mer splittende enn den snart tilbakelagte fase én, sa Tusk da han møtte pressen i Brussel.

– Jeg er ikke i tvil om at den virkelige testen på samholdet vårt vil være fase to i brexitsamtalene, sa Donald Tusk da han ankom til EUs toppmøte.

I neste fase skal det blant annet forhandles om en ny handelsavtale mellom partene. Dette er et tema som er forventet å gjøre interessekonflikter mellom EU-land mer åpenbare.

Kutter møte



BREXIT: STATUS NÅ: * 8. desember ble det oppnådd tilstrekkelige framskritt i forhandlingene om rammene for brexit, til at fase to av forhandlingene kan innledes. * Fase omfatter blant annet samtaler om en fremtidig handelsavtale. * 29. mars 2019 går britene ut av EU, med mindre partene enstemmig blir enige om en utsettelse. ( Kilde: NTB)

Statsminister May forhandler riktignok på vegne sitt folk, men blir likevel til stadighet verbalt lynsjet av sine egne. Bare timer før Theresa May satte seg på flyet til Brussel måtte hun stå og se på at parlamentet vedtok at det er den britiske nasjonalforsamlingen, og ikke Mays regjering, som skal ha siste ord om den endelige Brexit-avtalen i 2019.

Konsekvensen av denne avgjørelsen er potensielt eksplosiv, da de folkevalgte i mars 2019 kan forkaste hele avtalen som regjeringen har jobbet for å få på plass.

Etter brexit-nederlaget hos sine egne kommer May etter alle solemerker ikke til å være tilstede for å oppleve den delseieren det er at årets brexitforhandlinger kommer i mål etter planen, fredag 15.desember.



May vil torsdag kveld trolig informere de andre europeiske lederne om at hun ikke deltar på andre dag av toppmøtet, opplyser en kilde i den britiske regjeringen, ifølge NTB.

PÅ LAG: Tysklands forbundskansler Angela Merkel og den franske presidenten Emmanuel Macron er to av 27 EU-ledere som må gi tommel opp til May for at brexitforhandlingene kan gå videre som planlagt etter nyttår. FOTO: REUTERS

Forventer tommel opp



I Brussel er det ventet at de 28 stats- og regjeringssjefene vil gjøre opp status om Storbritannias utmeldingsprosess og diskutere hvorvidt de synes det har vært tilstrekkelig fremgang i diskusjonene om tre hovedtema: Grensespørsmålet mellom Irland og Nord-Irland, EU-borgeres rettigheter i Storbritannia og vice versa, og, ikke minst, den såkalte «skilsmisseregningen»: Hvor mye britene må punge ut med for å forlate unionen.

Etter at EU-kommisjonsenes president Jean-Claude Juncker og May endelig oppnådde enighet i pre-forhandlingene før denne ukens treff, er det ventet at EU-ledere på slutten av møtet fredag vil gi grønt lys til å begynne på neste forhandlingsfase.