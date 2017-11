Den britiske regjeringens beslutning om å åpne for avstemning i parlamentet om endelig brexit-avtale, blir sett på som en seier for rebellene i Theresa Meys eget parti.

Mandag kveld opplyser Storbritannias brexit-minister, David Davies, foran de folkevalgte at landets parlament skal stemme over den endelige brexit-avtalen.

Det har lenge ligget i kortene at parlamentet skal stemme over brexit.

Det nye er at de folkevalgte også kan stemme over utmeldingsavtalen, som skal innlemmes direkte i britisk lov. Det vil si at «skillsmisseavtalen» blir lagt fram som et lovforslag.

– Det betyr at parlamentet vil få anledning til å debattere, granske og stemme over avtalen vi inngår med EU. Avtalen vil bare bli stående hvis parlamentet godkjenner den, sa Davis.

Avstemningen vil finne sted i mars 2019. Det var i juni 2016 at Storbritannia stemte for å melde seg ut av EU.

Dårlig tid

Det gir regjeringen dårlig tid. Dersom parlamentet skulle forkaste utmeldingsavtalen, vil landet kunne stå på bar bakke noen avtale.

BREXIT-MINISTER: David Davies

– Man kan se for seg at Storbritannia må gå videre uten noen avtale. Noe må skje på de viktigste områdene, hvis ikke ender de opp uten avtale. Da må de forhandle fram for eksempel bilaterale avtaler med EU-land, sier førstelektor Jan Erik Mustad ved Universitetet i Agder til VG.

Områdene Mustad trekker fram som de viktigste, er spørsmålet om den nordirske grensen, EU-borgernes rettigheter og den såkalte brexit-regningen.

Han understreker at dagens kunngjøring først og fremst betyr at brexit-prosessen går sin gang.

– Poenget er at parlamentet nå kan forkaste en avtale. De kan foreslå endringer i måten utmeldingsavtalen påvirker lovgivningen, sier Mustad.

Høyresiden tjener på avgjørelsen

Davies understreker i forbindelse med kunngjøringen at avgjørelsen ikke er betydningsfull i den forstand at den kan snu hele brexit-beslutningen.

STATSVITER: Førstelektor Øyvind Bratberg ved UiO

– Ved å kunngjøre dette lovforslaget, bidrar vi til klarhet og trygghet – både i forhandlingene og hjemme – om at den endelige avtalen blir en del av britisk lov, sier brexitministeren.

Både Mustad og Øivind Bratberg ved Universitetet i Oslo ser på beslutningen som en seier til rebellene blant toryene.

– Det er en ganske opplagt indikasjon på at regjeringen er på gyngende grunn. Denne avgjørelsen slår fast at brexit til syvende og sist blir et faktisk lovvedtak. Det er helt helt annen tone. Det er ikke noe regjeringen har ønsket å gjøre, men de har blitt satt under press av utbryterne i regjeringen og opposisjonen, sier Bratberg til VG.

Mustad sier at høyresiden nå har større rom for å påvirke hvordan skillsmisseavtalen vil se ut.

– De kan se på om avtalen er god nok med tanke på hva de dro fram i brexit-kampanjen. Blir avtalen radikal nok? Det blir en spennende avstemning, sier han.