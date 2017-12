Boris lot sjefen ta oppvasken - koste seg med norsk jul

LONDON( VG) Mens statsminister Theresa May sto skolerett i Brussel, drakk en tilsynelatende bekymringsfri utenriksminister Boris Johnson gløgg med Ine Eriksen Søreide i London.

– «God jul», everybody and thank you for the «juletre»!

Det sa en spøkefull og strålende opplagt Boris Johnson da han møtte nordmenn under overrekkelsen av et norsk juletre til utenriksdepartementet i London.

Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) var gjest hos var Storbritannias utenriksminister Boris Johnson i London mandag. I den forbindelse ble alle storbyens departementsansatte invitert til å ta en pause med pepperkaker, gløgg og julesanger fra høytidskledde norske skoleelever ute i borregården.

Selv ikke en førjuls bilateral markering forløper i disse dager uten et vink til de altoverskyggende brexitforhandlingene.

– Selv om tradisjonen med juletre fra Norge er lang, er det nytt at utenriksdepartmentet får sitt eget tre. Denne nye tradisjonen, som bare er to år gammel, blir nå et tegn på det nye, spesielle forholdet vi får når Storbritannia går sammen med Norge i det å være et land utenfor EU, sa Boris Johnson fra talestolen foran det massive opplyste norske grantreet.

SPØKEFUGL: Ine Eriksen Søreide, elever fra den norske skolen i Wimbledon og de andre oppmøtte ble publikum for en spøkefull Boris Johnson i bakgården i utenrikstdepartementet. FOTO:TORE KRISTIANSEN,VG

Skjebnedag for Storbritannia

Ikke enighet i brexit-forhandlingene President Jean-Claude Juncker i Europakommisjonen sier mandag kveld til nyhetsbyrået AFP at det «ikke er mulig å nå en fullstendig avtale» om Brexit. Storbritannias statsminister Theresa May sier ifølge BBC at hun er sikker på at en avtale vil nås i nær fremtid.

Mens den profilerte Brexit-forkjemperen Johnson koste seg med julebakst og klokkeklar barnesang i London, hadde hans sjef Theresa May en langt tøffere mandag.

Den britiske statsministeren er i Brussel, hvor møtet med Jean-Claude Juncker, EU-kommisjonens president, og deretter med EUs president Donald Tusk, regnes som de kanskje viktigste i brexit-forhandlingene til nå. May har et enormt press på seg til å legge frem et tilbud til EU-landene som strekker seg maksimalt for å imøtekomme unionens krav for tiden etter skilsmissen.

EU har gitt signaler om at dersom britene nå ikke leverer et forslag som faller i smak, kan forhandlingene stoppe helt opp månedsvis.

Samtidig har May en konstant trussel hengende over seg om at dersom hun gir EU for mye, kan støtten i Parlamentet ryke. Da kan det nok en gang bli politisk kaos i Storbritannia.

Boris Johnson bar ikke preg av å bekymre seg på nasjonens vegne, da VG fikk et kort ord med han på plassen utenfor utenriksdepartementet.



– Jeg har det helt strålende, takk!, gliste politikeren med den blonde signatursveisen.



På spørsmål om han hadde hørt noe nytt fra Brussel, var han spøkefullt avfeiende.



– Kom igjen, klokka er jo bare 11!, flirte Johnson til norsk presse, før han kjapt trakk seg tilbake.



Søker ikke råd fra Norge

Brexit-forhandlingene ble et naturlig samtaletema også mellom utenriksministerne i London, forteller Ine Eriksen Søreide til VG etter møtet. Søreide sier hun er glad for å ha fått forsikringer om at norske borgere i Storbritannia vil beholde sine rettigheter også etter brexit.

– Brexit er viktig for oss også, fordi vi på mange måter må forhandle frem nye avtaler med Storbritannia når de går ut av EU. Jo fortere og ryddigere brexit skjer, jo bedre er det. Også for våre interesser, sa Eriksen til VG i London.

GOD TONE: Det var en lystig og god tone mellom britenes utenriksminister Boris Johnson og Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide da de møttes i London. Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

Den såkalte «norske modellen» for hvordan et land utenfor EU forholder seg til unionen, er ifølge Storbritannias brexitminister David Davis ikke britenes foretrukne overgangsordning. Boris Johnson var heller ikke videre opptatt av å høste erfaringer fra Norge i mandagens bilaterale møte, forteller Søreide.

– Jeg tror at britene nå først og fremst er opptatt av å lande en del av de samtalene som skal foregå i kveld og de kommende dagene, fordi disse i stor grad legger rammene for hva som skjer videre. Inntrykket er at det har vært en viss bevegelse de siste ukene, slik at de kanskje er noe mer dynamikk i samtalene nå enn hva det var, men det er klart det er fortsatt mye som gjenstår, sier utenriksministeren til VG.

De to toppolitikerne snakket også om Syria, Nord-Korea og Myanmar under dagens møte, i tillegg til å diskutere sikkerhetspolitikk, nordområdene, NATO og internasjonale utviklingsspørsmål.

Denne uken er det flere møter mellom norske og britiske toppolitikere. Tirsdag er det Norges Europaminister Marit Berger Røslands (H) tur til å treffe brexit-minister David Davis i London.