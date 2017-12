Avlyste møte med norsk EU-minister

LONDON (VG) Når britene nå har kun tre dager på seg til å redde brexitforhandlingene fra kollaps, må norske statsråder finne seg i å bli dumpet.

Det planlagte møtet mellom Norges Europaminister Marit Berger Røsland (H) og den britiske brexitministeren David Davis tirsdag formiddag ble nok et offer for brexitforhandlingene.

Dagen etter kollapsen i møtet som skulle sikre at brexitforhandlingene kan fortsette, måtte Norges London-utsendte i siste liten ta til takke med et treff med vise-brexitminister Robin Walker. Denne uken er noe helt utenom det vanlige i skilsmisseoppgjøret.



– Det var britene som foreslo denne datoen, men i ettertid ser vi at det jo var en litt travlere dag enn det de hadde sett for seg, sa en forståelsesfull Marit Berger Røsland til VG i London etter møtet i Downing Street var over.

Siste frist: Fredag



«Travel» er vel det mildeste av ordene som kan beskrive denne uken for den britiske regjeringen. Et treff med Røsland hadde sannsynligvis vært for et pusterom å regne i kaoset som omringer brexitminister Davis Davis nå.

Mandag ettermiddag ble det i ellevte time sammenbrudd i samtalene som Davis og statsminister Theresa May hadde med EUs øverste ledere i Brussel. Møtet, som var forventet å sikre en enighet om viktige punkter i løsrivelsesavtalen med unionen, endte heller med å belyse at partene fortsatt står for langt fra hverandre.

Mens Røsland møtte viseminister Walker, hadde David Davis og Theresa May møter med Torienes støtteparti, de nord-irske unionistene i DUP. May er avhengig av deres støtte i forslagene hun fremmer for EU.

Det var DUPs leder, Arlene Foster, som avbrøt samtalene mellom EU-kommisjonens preisdent Jean-Claude Juncker og May med en telefon der hun gjorde det klart at de ikke ville akseptere en såkalt «norsk løsning», der Nord-Irland alene får full tilgang til EUs indre marked. Nå er det opp til May og Davis å få samarbeidspartiet på gli innen arbeidsuken er omme.

TØFF UKE: Dette er en skjebneuke for statsminister Theresa May. Før fredag må hun sikre at brexitforhandlingene kan gå videre til neste steg. FOTO: REUTERS

Hvis ikke ««tilstrekkelige framskritt» er gjort før fredag, er sannsynligheten stor for at EU på neste toppmøte, den 14.og 15.desember, vil konkludere med at forhandlingene ikke kan gå videre til neste fase. Skilsmisseoppgjøret kan dermed bli satt på pause i månedsvis.

I London fikk Europaminister Røsland siste nytt fra forhandlingene fra vise-brexitminister Robin Walker.

– Det fremgår at det er noen uenighetspunkter, hovedsakelig 2-3 av dem, men samtidig gis det inntrykk av de nærmer seg en løsning, fortalte Marit Berger Røsland til VG i London etter møtet i Downing Street var over.

«Exit fra brexit»



I et siste håp om å redde en tilstrekkelig fremgang i brexitforhandlingene, drar de britiske ministerne tilbake til tøffe møter Brussel allerede onsdag, skriver The Times.

Den norske Europaministeren var glad for å likevel få det Røsland beskriver som et «godt og nyttig» møte med Davis´ nummer to, der hun ble forsikret om at rettighetene til de 20.000 norske borgerne som er i Storbritannia vil ivaretas også etter at britene trer ut av unionen.



– Det er klart det er veldig mye som står på spill nå, både med tanke på økonomien og samarbeidet i Europa. Vi har jo fra Norges side uttalt at vi mener at Storbritannia hadde vært tjent med å forbli medlemmer, men nå må vi jobbe med å heller sikre et best mulig samarbeid britene etter brexit, sa Røsland til VG i London.

For enkelte er kampen langt fra over. Tirsdag kveld denne uken møtes 300 prominente EU-tilhengere i det femstjerners hotellet Carlton Tower hotel til middag og taler fra kjente politikere fra «Remain»-leiren. Kvelden er døpt «Exit fra Brexit», og fra scenen vil det redegjøres for hvilke muligheter Storbitannia har for å trekke seg fra hele Brexit.

OPPDATERT: Marit Berger Røsland(H) ble i Downing Street briefet på siste nytt om de spennende brexitforhandlingene. Foto: TORE KRISTIANSEN, VG



