Voldsomme branner i California: Nabolag jevnes med jorden

Hundrevis av hjem og arbeidsplasser er jevnet med jorden etter noen av de verste brannene i USA.

Innbyggere i nabolaget Coffey Park går gjennom ruinene av det som en gang var slektningenes og deres egne hjem. Mer enn ett dusin branner, godt hjulpet av kraftige vindkast over hele regionen, har tatt seg gjennom Californias vindistrikt og brent ned hjem, arbeidsplasser og skoler.

Ti mennesker er så langt bekreftet døde som følge av brannene. 20.000 mennesker er evakuert. Folk rømmer fra brannene over hele distriktet, og rekker bare å ta med seg noen få eiendeler. Brannene er for voldsomme til å kunne slokkes nå.

Ifølge nyhetsbyrået AP er dessuten mer enn 100 mennesker meldt savnet etter brannene. Ikke alle har funnet sine kjære, og det er vanskelig å få tak i hverandre på grunn av et ustabilt mobilnett. De kraftige vindene har gjort det nærmest umulig å kunne bruke telefon.

Sandra (17) våknet av brann og eksplosjoner

I BRANNOMRÅDET: Sandra Fredriksen (t.h) og vertsmoren Sherrie er i beredskap bare minutter unna de verste brannområdene. Foto: PRIVAT

For bare noen dager siden var området Coffey Park et nabolag med flere titalls hjem. Nå er det jevnet med jorden.

– Det er rett og slett blitt ødelagt, sier brannsjef i Fountaingrove, i byen Santa Rosa, Ken Pimlott.

– Sent søndag kveld, rundt klokken ti, var det vindkast på opp mot 150 kilometer i timen som gikk over hele den nordlige halvdelen av staten. Hver gnist kommer til å antennes, sier Pimlott ifølge LA Times.

Norske Sandra Fredriksen (17) er på utveksling i California, og går andreåret på videregående i Santa Rosa. Natt til mandag lokal tid ble hun vekket av flammer og eksplosjoner.

– Jeg ble vekket klokken tre, da var det flammer ute, himmelen var rød og vi hørte eksplosjoner utenfor. Det var propantanker som gikk i lufta, forteller hun.

Sammen med vertsfamilien sin pakket hun med seg det hun rakk av eiendeler, tok med seg familiens to hunder og ene katt, og dro til en parkeringsplass utenfor de verste fareområdene.

– Vi var der stort sett hele dagen sammen med en annen familie. Huset deres brant ned til grunnen, og de mistet alt, forteller hun.

Forsøker å hindre plyndring av forlatte hjem

Selv er Sandra og vertsfamiliens hus nå utenfor de mest utsatte områdene. Likevel sprer gnistene seg såpass fort at de har spylt ned hustakene i nabolaget, for å unngå at husene antennes.

– Jeg vet ikke om vi kommer til å sove i natt, faren er jo fremdeles at det kan komme gnister og sette seg på hustaket. Så vi har pakket bilene og er klare til å dra hvis det skulle begynne å brenne mer, sier hun til VG.

Byen Santa Rosa har innført portforbud fra mandag kveld lokal tid, for å hindre plyndring av tomme hjem i områdene som evakueres. Fungerende politisjef, Craig Schwartz, sier at flere har rapportert om mistenkelige mennesker.

– Vi har fått flere meldinger fra områdene som evakueres, og der det brenner, om mennesker som kjører rundt og utviser mistenkelig oppførsel, sier Schwartz.

Det er satt opp evakueringssentre man kan dra til, men mange av de er allerede fylt opp på grunn av det voldsomme antallet mennesker som flykter fra hjemmene sine. Nå er skoler stengt ned, og både strøm- og mobilnett påvirkes av vindene. Samtidig kommer det beskrivelser om mennesker som løper om kapp med flammene tidlig om morgenen.