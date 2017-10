Minst en person omkommet i en av de verste brannene i Californias historie

Minst en person er omkommet og to alvorlig skadet i brannene i California, melder myndighetene.

Guvernøren i California, Jerry Brown, erklærte mandag unntakstilstand i områdene Napa, Sonama and Yuba, som følge av brannene som truer flere tusen hjem.

Myndighetene meldte mandag kveld at minst en person har omkommet og at to personer skal være hardt skadet etter brannene som herjer i de nordlige delene av California. Brannvesenet opplyser om at den omkomne og de hardt skadde er fra området Mendocino.

Ødeleggelsene som de 14 brannene har forårsaket bare i løpet av noen timer er blant de verste i Californias historie, skriver Los Angeles Times.

Rundt 20.000 mennesker skal være evakuert i brannen, som oppsto rundt klokken 10 søndag kveld lokal tid. Leder for de lokale skog- og brannmyndighetene, Ken Pimlott sier at årsaken til brannene er under etterforskning.

– Brannmennene konsentrer seg om å redde liv enn å bekjempe flammene, sier han til AP.

BRENT TIL GRUNNEN: Et hjem i Napa er totalskadet etter brannene som herjer i området. Foto: Josh Edelson , AFP

Brannen skal ha nådd et område på over 176 kvadratkilometer. Obligatorisk evakuering ble mandag gjennomført etter at brannen blusset opp sent søndag kveld.

Brannsjefen i California opplyser om at flere personer skal ha blitt skadet og at flere innbyggere er savnet.

Ikke telling på hvor mange som er rammet

Los Angeles Times melder at minst 1500 bygninger skal være ødelagt i 14 branner nord i California. Jane Upton, talsmann for brannvesenet i California opplyser om at vindkastene under noen av brannene skal ha hatt en styrke på rundt 80 kilometer i timen.

Hun forteller til Los Angeles Times at de 14 brannene samlet har brent over 57 000 dekar. Områdene som skal være rammet er Napa, Sonoma, Butte, Mendocino, Yuba, Nevada, Calaveras og Lake.

Brannen i Santa Rosa skal ha brent ned 35.000 dekar og innbyggere skal ha flyktet for livet.

Leder for «Napa County Board», Belia Ramos opplyser til AP at tjenestemenn ikke har tellingen på hvor mange hus og eiendommer som har blitt rammet. Hun forteller om sterke vindfall som gjorde brannen uforutsigbar.

– Som en inferno du aldri har sett før

– Det var som en inferno som du aldri har sett før, sier Marian Williams til The Guardian. Sammen med naboer kjørte hun bobil for unngå flammehavet ved dagry da en av brannene nådde høydene i den lille byen Kenwood i Sonoma.

Williams forteller at hun kunne føle varmen fra brannene gjennom bilen mens hun flyktet.

– Trær brant som fakler, forteller hun.

Med flere branner på nært hold skal innbyggerne i Sonoma hatt vanskeligheter med å velge veier å flykte på, da trær og flammer blokkerte flere veier.

Flere branner utspant seg i Napa Valley, men også i områder som Yuba, Butte og Nevada. Flere melder om overfylte evakueringssentre på grunn av antall mennesker som har flyktet.

Skoler over hele Napa Valley og Sonoma holdes mandag stengt, melder Los Angeles Times. Mobiltjenesten i Napa skal være påvirket av brannene, og innbyggerne og bedrifter opplever strømbrudd opplyser myndighetene.

Flere evakuerte fra sykehus

Over 200 mennesker skal være evakuert fra til Santa Rosa sykehus som er truet av en av brannene som oppsto natt til mandag.

Lisa Amador, en talsmann ved «Sutter Santa Rosa Regional Hospital» sier til AP at de klokken 09 lokal tid var ferdige med å evakuere over 80 pasienter, og nå sender de ansatte hjem.

Kontorbygget ved siden av skal være intakt, mens andre bygninger skal være totalskadet av brannen.

Jenny Mack, en talsmann for «Kaisers Permanente» sier at rundt 130 pasienter skal være evakuert fra «Santa Rosa medical center» mandag.

Flere branner i California

Enda en brann skal ha oppstått rundt 72 kilometer sørøst for Los Angeles, i fjellene øst i Orange County.

Brannvesenet i Anaheim sier brannen oppsto tidlig mandag morgen. Et ukjent antall skal ha blitt bedt om å evakuere. Myndighetene skal ha beordret evakuering av to nabolag, to barneskoler og stengt av sterkt trafikkerte veier.

Store deler av sørlige California har fått brannadvarsler på grunn av høstens første «Santa Ana» - vinder, som har forårsaket noen av regionens verste branner.