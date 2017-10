Enorme ødeleggelser i California: – Som å kjøre gjennom en krigssone

Flammene har nå spist seg gjennom 3500 bygninger, og dødstallene fortsetter å stige etter en av de verste brannene i USAs historie.

De voldsomme skogbrannene som har herjet i California siden søndag fortsetter å spre seg i de nordlige delene av delstaten, og brannmannskapene har langt fra kontroll på flammehavet som ifølge CBS News nå raser på 22 forskjellige steder.

– Vi kommer ikke til å være utenfor fare på mange dager ennå, forteller leder av Cal Fire, Ken Pimlott, til avisen LA Times.

– Dette er ren ødeleggelse, og det kommer til å ta en god stund for oss å bekjempe dette.

Onsdag har brannene spredt seg til et område på 640 kvadratkilometer, og dødstallene fortsetter å stige etter det som nå blir omtalt som den tredje dødeligste og mest ødeleggende brannen i amerikansk historie.



Tallet på omkomne øker



Ifølge en talskvinne for brannvesenet i delstaten har 11 mennesker mistet livet i Somoma-regionen, seks i Mendocino, to i Yuba og to i Napa, noe som oppjusterer dødstallet til 21 omkomne.

Flammene fortsetter å forårsake enorme ødeleggelser og har slukt minst 3500 hjem og arbeidsplasser på sin ferd gjennom delstaten. 75.000 mennesker er også uten strøm, skriver nyhetsbyrået AP.

– Det er som å kjøre gjennom en krigssone. Det er rart hvordan et sted jeg har kjent hele livet i løpet av noen timer kan forandre seg til et sted jeg ikke kjenner igjen, sier 22 år gamle J.J Murphy til Reuters.

Sammen med fire slektninger, en fugl, en hund og to katter er Murphy en av flere tusen mennesker som har måttet flykte fra flammene de siste dagene.

Flammene har spredt seg lynraskt med vinden og tvunget folk til å forlate husene sine så fort de bare kunne.

– Du kan se folks biler parkert i oppkjørselen. De hadde ikke engang tid til å sette seg i bilen og kjøre vekk i noen tilfeller, forteller Scott McLean i California Department of Forestry and Fire Protection til NBC News.

– Dette var på natten. Folk lå og sov, så de ble vekket og de ... løp for sine liv.

Artikkelen fortsetter under bildet av ødeleggelsen i et nabolag i Santa Rosa

JEVNET MED JORDEN: De voldsomme brannene har gjort flere tusen mennesker hjemløse, og etterlater hele nabolag nedbrent til grunnen. Foto: Justin Sullivan , AFP

600 mennesker savnet



Ifølge CBS News evakueres nå nesten halvparten av innbyggerne i byen Calistoga i Napa-regionen. En by med nesten 5000 innbyggere. Det skal også være sendt ut evakueringsordre for områdene Green Valley og Solano County.

Onsdag er også tallet på savnede er også oppjustert fra 200 til 600, men myndighetene tror at kaotiske evakueringer og dårlig kommunikasjon er mye av årsaken til at så mange er meldt savnet.

Myndighetene mener fortsatt at både dødstall og ødeleggelser kommer til å stige de neste dagene.

– Vi har hatt voldsomme branner før, men dette er en av de største, sier Guvernør Jerry Brown.

Over 8000 brannmannskaper kjemper nå mot flammene både fra luften og på bakken, og nærliggende stater sier nå de vil sende ytterligere mannskaper til California.

Artikkelen fortsetter under videoen

Etter at vinden har roet seg onsdag er det ventet at natten vil by på nordavind og økende vindstyrke, og det er fryktet at brannen vil spre seg ytterligere.

Flammene har gjort særlig stor ødeleggelse i delstatens vindistrikter, og hele nabolag er jevnet med jorden etter møte med brannene.

Det er fortsatt uklart hva som har forårsaket brannene, men en assisterende sjef i Cal Fire sier til Reuters at vind kan ha revet strømmaster over ende, og at dette kan ha forårsaket gnister som igjen startet brannene.