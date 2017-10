Branner herjer i California: Minst ti døde

Brannmannskaper jobber på spreng for å få kontroll på flammehavet, som allerede har ødelagt 1500 bygninger.

I alt 14 kraftige skogbranner har rammet vindistriktet i California, som ligger nord for San Francisco. Ødeleggelsene som flammene har forårsaket bare i løpet av noen timer er blant de verste i delstatens historie, skriver Los Angeles Times.

Omtrent 20.000 personer er evakuert i brannen, som allerede har svidd av over 57.000 hektar. Minst 1500 bygninger er ødelagt, og over 50.000 personer er uten strøm. Myndighetene bekrefter natt til tirsdag norsk tid at minst ti personer har mistet livet i flammene.

VGs kommentator i Sonoma: Et inferno i vinland

– Trær brant som fakler

Lederen for de lokale skog- og brannmyndighetene, Ken Pimlott, sier at det er meldt om flere skadede og savnede, men at han ikke har oversikt over antallet. Han forteller at brannårsaken er under etterforskning.

– Brannmennene konsentrer seg om å redde liv enn å bekjempe flammene, sier han til AP.

California-guvernør Jerry Brown erklærte mandag unntakstilstand i områdene Napa, Sonama and Yuba, som følge av brannene som truer flere tusen hjem.

– Det var som en inferno som du aldri har sett før, sier Marian Williams til The Guardian. Sammen med naboer kjørte hun bobil for unngå flammehavet ved daggry da en av brannene nådde høydene i den lille byen Kenwood i Sonoma.

Williams forteller at hun kunne føle varmen fra brannene gjennom bilen mens hun flyktet.

– Trær brant som fakler, forteller hun.

I Sonoma har blant annet ansatte og alle 240 pasienter ved et pleiehjem for funksjonshemmede i byen Glen Ellen måttet evakuere, som følge av at flammene bare var noen meter unna.

Hetebølge i California i sommer: Flere tusen evakuert fra skogbranner

BRENT TIL GRUNNEN: Et hjem i Napa er totalskadet etter brannene som herjer i området. Foto: Josh Edelson , AFP

Med flere branner på nært hold skal innbyggerne i Sonoma hatt vanskeligheter med å velge veier å flykte på, da trær og flammer blokkerte flere veier.

Også i sør

En ny brann brøt ut lenger sør i California mandag kveld. Flammene beveget seg raskt gjennom klippeområdene øst i Orange County, 72 kilometer unna Los Angeles.

Ifølge tjenestemenn har brannen vokst i størrelse til å omfatte rundt 8 kvadratkilometer. 200 brannmannskaper, seks helikoptre og seks luftfartøy kjemper mot flammene.

Ifølge brannvesenet i Anaheim har et ukjent antall mennesker i flere nabolag og to barneskoler blitt evakuert. Flere hjem har brent helt ned, men hvor mange boliger det dreier seg om er ikke kjent.

I mesteparten av det sørlige California er det farenivå rødt for skogbranner. Den tørre Santa Ana-vinden blåser for tiden gjennom området, og bidrar til nettopp stor fare for skogbrann og spredning.

Oktober er kjent for å være den mest utsatte tiden på året for skogbranner i delstaten. Pimlott sier området i år har vært rammet av 1500 flere skogbranner i forhold til året før.

Les også: Kjempet mot 62 skogbranner i Portugal

OVERTENT: Brannmenn kjemper for å få kontroll over en hus i full brann i et av vindistriktene i Napa Valley. Foto: Josh Edelson , AFP