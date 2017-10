Brannen i California: Charlie (100) og Sara (98) døde i flammene

Lokale myndigheter bekrefter at dødstallet har steget til 15 i det som regnes som noen av de verste brannene i USAs historie.

Tallet på omkomne er forventet å stige de nærmeste dagene, opplyser myndighetene.

Det meldes også at minst 100 personer være skadet, samtidig som det har kommet inn over 200 savnetmeldinger fra venner og familie som hittil ikke har klart å finne sine kjære, skriver nyhetsbyrået AP.

Flammene, som har herjet på flere steder i den amerikanske delstaten siden søndag kveld, har så langt ødelagt minst 2000 hjem og arbeidsplasser, og over 20.000 mennesker har måttet flykte fra flammehavet.

To av dem som ikke klarte å unnslippe er Charlie Rippey (100) og kona Sara Rippey (98). Ekteparet mistet livet i sitt hjem i Napa-området. Charlie, som tjenestegjorde under andre verdenskrig, og kona Sara, skal nylig ha feiret 75 års bryllupsdag. De to møttes i Wisconsin som barn.

Fanget i flammene



Til NBC News forteller sønnen Chuck Rippey at en pleier som jobbet for foreldrene skal ha tatt kontakt da brannen nærmet seg, og fortalt at foreldrene fortsatt var inne i huset hvor de hadde bodd de siste 40 årene.

– Pleieren fortalte at det var flammer over alt. Jeg sa «få dem ut på gaten», og før vi visste ordet av det fortalte hun at taket begynte å gi etter, sier sønnen.

Storebroren Mike Rippey forteller til ABC News at moren hadde problemer med å bevege seg etter et slag for fem år siden, og at de to sov på hvert sitt rom.

– Vi fant faren vår halvveis på vei til rommet hennes. Men selv om han hadde kommet frem, så hadde han aldri forlatt henne. Så ingen av dem hadde kommet seg ut.

Han forteller at de levde et langt og flott liv, og at de var lykkelige til siste stund.

– Man må nesten være glad for at det endte slik. De ville aldri forlate hverandre, og døde sammen. Det var nesten umulig for oss å se for seg at en av dem døde først.

ELDSTE SØNN: Mike Rippey ved ruinene til foreldrenes hus i Napa. Foto: Rich Pedroncelli , AP

Under et planlagt besøk til California kommenterte USAs visepresident brannene tirsdag.

– Det er hjerteskjærende å tenke at mange av de omkomne etter brannene representerer våre mest sårbare. I noen tilfeller eldre innbyggere som rett og slett ikke var i stand til å rømme fra flammene som tok over hjemmene deres, sa Mike Pence.

Visepresidenten sa også at president Donald Trump har erklært unntakstilstand for området.

Store ødeleggelser



Noen av de største ødeleggelsene har funnet sted i distriktene Napa og Sanoma, hvor dusinvis av vingårder tiltrekker seg turister fra hele verden hvert år. Røyken fra brannene skal ha bli sendt så langt som til storbyen San Francisco – rundt 100 kilometer unna.

Brannene har også gått hardt ut over storbyen Santa Rosa, som huser over 175.000 innbyggere. Her ødela flammene hundrevis av hjem, og varmen smeltet glass og aluminium.

– Jeg klarer ikke å komme over skrikene fra redde mennesker idet flammene kom mot oss, forteller Noah Lowry til CBS News etter at han og familien måtte flykte fra hjemmet sitt i løpet av minutter.

BRANT TIL GRUNNEN: Robyn og Daniel Pellegrini søker etter eiendeler i byen Santa Rosa i California etter at huset deres brant til grunnen. Flere hundre hjem i byen er totalt utbrent som følge av brannene. Foto: Ben Margot , AP

Håp om bedring



Rundt 4000 brannmannskaper kjemper tirsdag mot flammene som nå brenner på 16 forskjellige steder i nordlige deler av California.

Daniel Berlant, assisterende nestleder i Cal Fire, sier til Washington Post at vinden har løyet i løpet av tirsdag og at det dette gir brannmannskapene mye bedre forutsetninger for å bekjempe flammene.

– Det har gitt oss en god mulighet til å få fremgang i arbeidet med å slukke flammene. Vi håper å se mindre vind og kaldere temperaturer. Den kombinasjonen er en kjærkomment syn sammenlignet med det vi jobbet med for bare 24 timer siden, sier Berlant.

Sett under ett er brannene allerede blant de dødeligste i USAs historie.