Brann i California: Erklærer unntakstilstand

Flere tusen er truet av brann nord i den amerikanske delstaten California. Rundt 20.000 skal være evakuert.

Guvernøren i California, Jerry Brown, erklærte mandag unntakstilstand i områdene Napa, Sonama and Yuba, som følge av brannen som truer flere tusen hjem.

Barry Biermann, sjef for brannvesenet i Napa, sier at det så langt ikke har kommet noen meldinger om dødsfall.

Brannen skal ha nådd et område på over 176 kvadratkilometer. Obligatorisk evakuering ble mandag gjennomført etter at brannen blusset opp sent søndag kveld.

Brannsjefen i California opplyser at flere personer skal ha blitt skadet og at flere innbyggere er savnet.

BRENT TIL GRUNNEN: Et hjem i Napa er totalskadet etter brannene som herjer i området. Foto: Josh Edelson , AFP

Rundt 20.000 mennesker skal være evakuert i brannen, som oppsto rundt klokken 10 søndag kveld lokal tid. Leder for Californias skogbrannsbeskyttelse, Ken Pimlott sier at årsaken til brannene er under etterforskning.

– Brannmennene konsentrer seg om å redde liv enn å bekjempe flammene, sier han til AP.

Ikke telling på hvor mange som er rammet

Los Angeles Times melder at minst 1500 bygninger skal være ødelagt i 14 branner nord i California. Brannen i Santa Rosa skal ha brent ned 35.000 dekar og innbyggere skal ha flyktet for livet.

Leder for «Napa County Board», Belia Ramos opplyser at tjenestemenn ikke har tellingen på hvor mange hus og eiendommer som har blitt rammet. Hun forteller om sterke vindfall som gjorde brannen uforutsigbar.

Flere evakuerte fra sykehus

Over 200 mennesker skal være evakuert fra to Santa Rosa sykehus som er truet av brannen som oppsto natt til mandag.

Lisa Amador, en talsmann ved «Sutter Santa Rosa Regional Hospital» sier til AP at de klokken 09 lokal tid var ferdige med å evakuere over 80 pasienter, og nå sender de ansatte hjem.

Kontorbygget ved siden av skal være intakt, mens andre bygninger skal være totalskadet av brannen.

Jenny Mack, en talsmann for «Kaisers Permanente» sier at rundt 130 pasienter skal være evakuert fra «Santa Rosa medical center» mandag.