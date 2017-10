Brødrene omfavnet hverandre – så døde de i skogbrannen

VALE MAJOR (VG) Mens Rosa Roqua desperat prøvde å tilkalle brannmannskapenes hjelp, brant hennes to sønner inne i bygningen foran henne.

– Mine sønner, Gud hjelpe oss, mine to sønner!, hulker den gråhårede kvinnen og kaster hodet ned mellom hendene.

Rosa Roqua forsøker å sette seg inn i familiens sølvgrå bil, men blir nok en gang overveldet av sorg. Den eldre kvinnen faller sammen på grusen foran VG. Sorgen er grenseløs. Bak henne er landskapet sort, svidd og nakent.



Da Rosas to sønner så at flammene nærmet seg familiehuset i Vale Major sist søndag, hastet de inn fra nabobyen til lagerhuset hos foreldrene for å tømme bygget for dyrebare materialer som de brukte i honningproduksjonen de drev. Men ilden omringet de to brødrene på 38 og 41 år uforutsett raskt, enda kjappere enn de klarte å komme seg ut.

De to brødrene i Vale Major ble de første av til sammen 42 mennesker som har mistet livet i skogbrannene siden søndag, ifølge Observador.

Da brannmann Antinio Simoeas hentet de forkullede kroppene ut av det brannherjede lageret, fant han de to døde på gulvet, hode mot hode og med armene rundt hverandres rygg, som om de omfavnet hverandre, skriver den portugisiske avisen.

Maktesløse mot flammene

KAMPEN MOT FLAMMENE: En brannmann forsøker å få en brann under kontroll. Gjennom helgen og de påfølgende dagene har 42 mennesker mistet livet i Portugals skogbranner. FOTO: AFP AFP

Den kvalmende lukten av brent jord ligger over enorme områder her i det sentrale og nordlige Portugal. Flere enn 5.300 brannmenn i mer enn 1.600 brannkjøretøy har vært involvert i kampen mot flammene, skriver Portugals sivilforsvar på sine hjemmesider. Men på tross av iherdig innsats fra nødetaten er skadene etter brannene massive og uopprettelige.

I den lille landsbyen har tapet av de to brødrene rystet lokalsamfunnet.

– Vi har 12 brannmenn her i vårt område, men der vi vanligvis ville fått forsterkninger ved behov, var det denne gangen så mange branner som måtte bekjempes samtidig, at mannskapene ikke hadde en sjanse, sukker Emilia Quantal (69), nabo og venn av Rocha-familien, til VG.

Den 69-årige kvinnen i blå forklekjole forlot huset sitt « i Guds hender» da brannen startet, forteller hun, og betegner tapet av garasje og hagemøbler som «ubetydelig». Langt verre er det for hennes gode venninne Rosa og mannen. Hun gråter for dem nå, her hun står og ser ned på den utbrente lagerbygningen.

GRÅTER FOR VENNENE: Emilia Quantal (69) er nabo og venn av Rocha-familien i Vale Major, som mistet to sønner til skogbrannen i helgen. FOTO: NORA THORP BJØRNSTAD, VG

Forlatt skog som «bensin»

Til sammen 100 mennesker har dødd i skogbranner i Portugal så lagt i år. Slike branner er ikke uvanlige i land med mye skog og en varm sommersesong, men Portugal peker seg ut som det landet der hvor brannene får de største konsekvensene.

BRANN RAMMER HARDERE I PORTUGAL Italia har likevel mer enn dobbelt så branner som Portugal, men evner å begrense skadene mye bedre enn portugiserne.

I 2017 estimeres Italia samlet å bli utsatt for 760 skogbranner. Portugal estimeres å oppleve 360 branner.

Likevel vil dette resultere i 316.100 hektar brente områder i Portugal, og under halvparten av det, 133.526 hektar, i Italia.



(Kilde: European Forest Fire Information System (EFFIS) / TV-kanalen SIC )

Italia har til sammenligning mer enn dobbelt så mange branner som i Portugal årlig, og likevel ender Portugal med mer enn dobbelt så mye ødelagt skogareal som Italia, ifølge det europeiske informasjonssenteret for skogbranner, EFFIS. (se faktaboks)

Portugisiske myndigheter har fått kritikk etter brannene, blant annet for å tillate skognæringen å plante enorme mengder av det innbringende og hurtigvoksende eukalyptustreet, som både suger opp mye grunnvann, og er svært lettantennelig.

Spesielt er det også for Portugal at hele 85 prosent av landets skog er privateid. Store arealer er forlatt av eierne, og står dermed bare og samler støv og tørre, brennbare grener. Innbyggerne her i de utsatte områdene kaller de forlatte trærne «bensin», fordi det er akkurat den effekten de tørre bladene og treverket har på en ulmende brann.

FORKULLET: Gigantiske områder i de sentrale – og nordlige delene av Portugal er fullstendig ødelagt av flammene. Eukalyptustrær, som det er mange av, er lettantennelige. FOTO: AFP

Minister trakk seg

Den lokale brannmannen Antinio Simoeas forteller til Observador at han aldri, i løpet av 30 års karriere, har opplevd noe lignende som skogbrannene disse siste dagene.



Alvoret i mangelen på beredskap har nå ført til at den portugisiske innenriksministeren Constanca Urbano de Sousa trekker seg. At over 100 mennesker har dødd i skogbranner i år, er årsaken, opplyser regjeringen.

Ministeren ønsket å trekke seg allerede i juni, da 64 mennesker omkom i likende branner, men hun ble bedt av statsminister Antonio Costa om å fortsette. Denne gangen ble oppsigelsen akseptert.

Godt hjulpet av noen etterlengtede regnskurer de siste par dagene, har brannmannskapene i stor grad fått stoppet brannene nå. Men sorgen for de pårørende i Vale Major har bare så vidt slått rot.